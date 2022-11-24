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48歲吳彥祖憔悴蹣跚領獎 健康引擔憂

娛樂新聞組╱綜合報導
吳彥祖近日現身，被發現憔悴很多，和昔日帥氣模樣差距甚大。(取材自微博)
吳彥祖近日現身，被發現憔悴很多，和昔日帥氣模樣差距甚大。(取材自微博)

男神吳彥祖攜家帶眷來美發展，日前被粉絲在「亞洲國際電影節」直擊最新動態，誇讚他依然很有魅力，只不過他上台領獎時整個人無比憔悴，走路姿勢很像老人，嘴唇還發黑變成紫色，不禁擔憂起他的健康狀況。

綜合媒體報導，48歲吳彥祖上台領取「李小龍基金獎」，當時他梳著中分頭、穿著三件式西裝，走路速度緩慢，姿勢就像個長輩，完全看不出年輕時帥氣的影子，還被批評臉頰鬆弛、凹陷，一臉憔悴：「老得一塌糊塗！會不會是身體出了狀況？」

隨著年齡的增長，人的皮膚變得鬆弛是很正常的現象，可吳彥祖的臉頰卻瘦到凹陷，皮膚皺皺巴巴，膠原蛋白流失慘重。除此之外，吳彥祖的嘴唇烏黑，整個人憔悴不堪，不免讓人擔心他的身體健康。

吳彥祖由內而外的老態讓不少網友感慨歲月是把殺豬刀，再帥的男神也免不了變成滄桑大叔的模樣。

領獎時，吳彥祖稱自己從小就很敬佩李小龍，也是他的影迷，這次能獲獎感到非常榮幸。他驕傲地舉起獎杯，笑得很開心，可他的模樣和年輕時相比，簡直判若兩人，隔遠看根本認不出來。

網友們看到吳彥祖的近照後，都表示他撞臉主持人李詠了，也有人覺得吳彥祖乍一看很像謝霆鋒的爸爸謝賢。不少人懷念起吳彥祖鮮肉時期的狀態，「當時真的是神顏」。

吳彥祖近日現身，被發現憔悴很多，和昔日帥氣模樣差距甚大。(取材自Instagra...
吳彥祖近日現身，被發現憔悴很多，和昔日帥氣模樣差距甚大。(取材自Instagram)

李小龍 電影 謝霆鋒

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