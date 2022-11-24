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評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

邊酸大S邊賣貨 張蘭狠撈6000萬人民幣

娛樂新聞組╱綜合報導
張蘭趁著新聞熱度直播帶貨，銷售果然創佳績，還趁機暗酸大S。 (取材自微博)
張蘭趁著新聞熱度直播帶貨，銷售果然創佳績，還趁機暗酸大S。 (取材自微博)

汪小菲母親張蘭針對大S，又再度列出十點聲明做出回應，希望大S能撤回法院強制執行案件，同時刪除銷毀侵犯到汪小菲隱私的不利證據。而她也趁著這幾日的熱度直播帶貨，銷售果然創佳績，還趁機暗酸大S。

綜合媒體報導，張蘭直播時賣起了綠茶飲料，還有溏心魯蛋，自創取名「綠茶套餐」，旁邊則有人說「還有軟飯」；接著不忘嘲諷大S與具俊曄結婚時，在手上刺上婚戒張蘭也應網友要求拿眼線筆在手上也了個戒指，還說「起碼有3克拉」，甚至也在靠近鎖骨的地方畫上幾筆，整場直播帶貨，就是時不時的暗諷大S，網友看了更是樂得吃瓜。

據報導，汪小菲經營的餐飲品牌「麻六記」知名度跟著大漲，直播帶貨成交總額超過200萬人民幣(約28萬美元)，張蘭在兒子爆料當天開5場直播賣「麻六記」料理包，其中酸辣粉的銷售額超過6000萬人民幣(約845萬美元)。

兩家大戰，「延禧攻略」製作人于正忍不住圍觀八卦，他曬出汪小菲「麻六記」購物頁面截圖，PO文「本來在減肥，這些都是要隔絕的，但不知道為啥，就是想買！」此舉動引發網友好奇，打趣他是否考慮把這對冤家的故事編進電視劇。

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