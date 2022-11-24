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評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

張曼玉低調開抖音 床照吸5500萬人爭睹

導娛樂新聞組╱綜合報導
張曼玉突然開了抖音帳號，裡面有性感床照，還有在巴黎隨性騎單車的畫面。(取材自抖音)
張曼玉突然開了抖音帳號，裡面有性感床照，還有在巴黎隨性騎單車的畫面。(取材自抖音)

58歲影后張曼玉無預警開設抖音，而且一連分享了兩段視頻，一個是她在倫敦及巴黎的生活實況，一個則有性感床照；她一開抖音就吸引5500萬人爭看女神，有網友跪求張曼玉，開抖音沒關係，千萬別直播帶貨拉低身段。

張曼玉表示自己是在清理電腦中的舊檔案時，發現昔日的工作花絮，突然覺得時間過得真快，「雖然看到video裡的自己覺得有一點兒陌生，那些背景和我現在經歷的也很不一樣，可是真沒想過這樣就十幾年」。

影片內容包括張曼玉的工作紀錄和私人生活，她說自己現在過得很好，但看回這些片段，發現當時的自己過得也很快樂充實，因此啟發了她開抖音來分享這些回憶。

張曼玉突然開了抖音帳號，裡面有性感床照，還有在巴黎隨性騎單車的畫面。(取材自抖音...
張曼玉突然開了抖音帳號，裡面有性感床照，還有在巴黎隨性騎單車的畫面。(取材自抖音)

張曼玉傳了2支影片，第一支是2008年她在倫敦與瑞士知名攝影師René Habermacher合作的片段，她換了多個造型，每套服裝搭配的妝容、場地、氛圍都展現出頂級的時尚感，還有不少性感床照；另一段視頻是她在巴黎的愜意生活，踩單車穿梭大街小巷，還有閒情餵白鴿。

不像劉德華大鑼大鼓地預告自己即將進駐抖音，張曼玉算是非常低調地開設抖音帳號，有網友好奇她淡出影壇這麼多年，開抖音難不成也要直播帶貨？有網友跪求曼玉千萬不要做直播帶貨，不要讓女神形象幻滅。

從張曼玉的自敘，她應該只會偶爾、隨緣地分享自己過往工作或生活的舊素材。

張曼玉突然開了抖音帳號，裡面有性感床照，還有在巴黎隨性騎單車的畫面。(取材自抖音...
張曼玉突然開了抖音帳號，裡面有性感床照，還有在巴黎隨性騎單車的畫面。(取材自抖音)

張曼玉 抖音 攝影

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