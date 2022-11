大S(左)與汪小菲近來隔空交火。(取材自微博)

汪小菲 連日來在微博上發文、直播開嗆前妻大S 及周邊親朋好友,其中他狂喊「逼逼」一詞受到討論,台灣網友瘋狂討論這詞的意思,也被挖出該中國用詞是出自2014年中國青春網劇「匆匆那年」,由中國演員楊玏、何泓姍、白敬亭等人主演。

根據「百度 」資料顯示,「匆」劇第4集中,白敬亭飾演的喬燃對好友說:「You can you up, no can no BB.」是一句「中式英語」,接著角色也用中文「翻譯」:「你行你上啊,不行別逼逼。」而「逼逼」則有「亂噴、亂罵、挑刺、挑人毛病」之意,不過在中國用語中,算是粗魯的用法,一般都是和很熟的朋友才會說,否則便很不友善,中國網友認為,汪小菲會狂用這個詞,可見相當火大。