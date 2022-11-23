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大S提6點聲明反擊汪小菲：心臟不好不能吸毒、沒拿到4000萬元

記者林怡秀／即時報導
汪小菲(左)的火爆脾氣，過去常讓大S非頭痛。(取材自微博)
汪小菲(左)的火爆脾氣，過去常讓大S非頭痛。(取材自微博)

針對前婆婆張蘭抹黑吸毒，大S終於忍無可忍，剛在臉書發出6點聲明，表示自己和妹妹因為心臟不好，所以根本沒有吸毒的條件。另外汪小菲提出的明細表也不是她寫的，每個月100多萬是作為身心受創的補償。

以下為臉書全文：

1.我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。

2.小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬（台幣）；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。

3.在討論協議書時，小菲相當重視孩子的撫養權，我知道他愛孩子，所以提出讓他擁有撫養權，我有探視權，但他當場拒絕，說他需要三年時間⋯於事達成協議孩子先讓我照顧。我非常希望小菲和其母多來看孩子，儘量讓寶貝們健康成長，越多人愛他們越好。不可能阻止爸爸爺爺奶奶來陪伴孩子。但受疫情之顧來回皆需隔離，我知道小菲有幽閉恐懼症，因此難見孩子，其心急焦慮脾氣暴躁我能理解。

4.小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！

5.維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。

6.一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。

祝福麻六記生意興隆！

臉書 疫情 大S

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