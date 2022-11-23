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變故「不期而至」 女主角捲入各種陰謀

娛樂新聞組╱綜合報導
「不期而至」劇情充滿懸疑，也不乏浪漫。(取材自華西都市報)
「不期而至」劇情充滿懸疑，也不乏浪漫。(取材自華西都市報)

由閻宇彤執導，蔡文靜、彭冠英主演的電視劇「不期而至」正熱播，懸疑與浪漫交織，引發眾多關注。談及自己在劇中飾演的角色「阮真真」，蔡文靜說：「她超能忍，前七集基本上沒有什麼台詞，也不怎麼表達自我，有時候都為她著急。」

封面新聞報導，「不期而至」講述不諳世事的「小公主」阮真真（蔡文靜飾）在遭遇突如其來的困境後，遇到神祕律師高峻（彭冠英飾），兩人由猜忌逐漸走向信任，攜手共克難關的故事。該劇根據真實事件改編，由「陽光之下」原班人馬再度合作，也是蔡文靜與彭冠英的二度合作。

劇中，蔡文靜飾演一名全職太太，生活在丈夫營造的溫室中，突然夢碎後，開始對這個世界產生懷疑，「阮真真一開始老公離世，又欠債4000萬人民幣，到捲入各種各樣的陰謀中，不斷有人帶著各種目的接近她」。

前幾集中，網友說「阮真真」是「忍者龜」，特別能忍，同時台詞少、情緒內斂，這也給蔡文靜的演技帶來挑戰，「這個角色不太掉眼淚，所以不能用單一的表演方式呈現」，蔡文靜透露，其實自己很心疼阮真真，還好她後面逆流而上，迎來蛻變。

「不期而至」中，彭冠英飾演的神祕律師「高峻」是設局高手，有網友覺得阮真真和高峻的感情戲是「成年人的獵心遊戲、曖昧推拉」，蔡文靜的理解是，兩個人一起經歷過很多事情，最後才會在一起。

至於結局，蔡文靜賣了個關子，她說，到底是happy ending(美滿結局)還是bad ending(悲劇結局)？可能直到劇終都不一定有正確答案，「至少我們團隊看片之後，每個人的答案都不一樣」。

演員蔡文靜（取材自華西都市報）
演員蔡文靜（取材自華西都市報）

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