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汪小菲暴走台詞「抄襲魏瓔珞」網友比對狠話台詞：神還原

記者楊起鳳／即時報導
汪小菲。(取材自微博)
汪小菲。(取材自微博)

汪小菲對上大S離婚贍養費發文有如電視劇狗血情節，網友拚命等看熱鬧，尤其汪小菲昨天在微博一口氣發了多則貼文表達心中不滿，就有網友發現他狠話，疑似抄襲中國電視劇「延禧攻略」魏瓔珞台詞。

汪小菲21日深夜在微博表示，「本人汪小菲，不怕事，也不躲事，思諾思（台灣稱史蒂諾斯）害死我們全家，你再跟我逼逼，我會找我了解的律師起訴，我在台灣沒人，但是對你，我有的是人」。

有眼尖的網友發現汪小菲的貼文與「延禧攻略」女主魏瓔珞的經典台詞有異曲同工之妙，原台詞如下「我，魏瓔珞，天生脾氣暴不好惹，誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對付她」。對上汪小菲：「本人，汪小菲，不怕事，也不躲事，你再跟我逼逼，我會找我了解的律師起訴，我在台灣沒人，但是對你，我有的是人」被笑有異曲同工之妙 。

汪小菲昨天發文閱讀數超過百萬，粉絲一天漲了44萬，據知他微博等級從「黃V」升級成「紅V」，代表他是微博上最有影響力的用戶。加上微博平台提供「共享收益」制度，部分網友已經預估汪小菲可以得到一筆數字可觀的收益，揶揄他「有錢繳電費了」。

網友紛紛在底下留言，「我都不敢離開你的微博」、「菲啊你自言自語了一天了喝點水吧」、「趁現在，快賣酸辣粉！」。

吳謹言因「延禧攻略」中「魏瓔珞」一角爆紅。(圖：八大提供)
吳謹言因「延禧攻略」中「魏瓔珞」一角爆紅。(圖：八大提供)

汪小菲 微博 大S

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