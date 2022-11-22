王菲摀嘴痛哭被拍 網瘋猜：分手謝霆鋒了？

王菲一向生活低調，但是每次有新動向都掀起話題。（取材自微博）

天后王菲 一向生活低調，但是每次有新動向都掀起話題。近日有狗仔曝光王菲近況，指她嚴肅地走出酒店，之後更摀嘴痛哭，引起廣大網友猜測，更有人懷疑她和謝霆鋒 感情生變。

網易娛樂報導，知名娛樂狗仔「趙五兒」日前曝光王菲的最新動態，只見53歲的王菲出席友人的聚會，她身穿咖色外套，留著幹練短髮，身材依然纖細，氣質不俗。不過她疑似提前離場，獨自往餐廳大門走去，一隻手拿著手機，另一隻手緊緊捂著嘴巴，眉頭緊皺；她身邊的工作人員全程攙扶著她的胳膊，似乎正在安慰她。

只是王菲並沒有理會，工作人員也只能送她到車上，媒體的拍攝也到此為止。

蓋飯娛樂報導，畫面曝光後引發熱議，有網友猜測王菲是因為沒戴口罩 才摀住口鼻防護，但有人指出餐廳都會為客人準備口罩等用品。所以更多網友認為王菲是摀嘴痛哭，還有人猜測王菲和謝霆鋒吵架。

王菲和謝霆鋒的戀情一直備受關注，去年年底謝霆鋒的工作十分繁忙，經常現身各大活動，雖然行程排滿了，但他只要有空閒就會飛往北京，一落地就趕去王菲的住處，待夠好幾天才離去。不過如今兩人已經許久未同框，此前也曾多次傳出分手的消息。