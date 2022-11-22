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「卿卿日常」白敬亭突襲吻田曦薇 親曝：喝醉會變身

記者陳慧貞／綜合報導
「卿卿日常」白敬亭飾演帥氣新川少主，隨戲熱播人氣再漲。（圖：愛奇藝國際站提供）
「卿卿日常」白敬亭飾演帥氣新川少主，隨戲熱播人氣再漲。（圖：愛奇藝國際站提供）

新生代戲劇男神白敬亭與小花旦田曦薇主演的古裝喜劇「卿卿日常」，播出7天熱度破萬，更創下愛奇藝熱度最快破萬紀錄。「卿卿日常」男女主角狂撒糖，熱度爆棚，最新劇情白敬亭帶著田曦薇拜訪女方外公家，幾輪狂飲後，男方微醺醉倒，女方臥床照顧，眼淚含眶吐出「想家了」，白敬亭醉後聽到女方嗔怨：「明知道自己不能喝，還喝這麼多，不知道自己喝醉了會幹嘛嗎？」後，下秒突襲靠近、二吻田曦薇，他上次也是在酒醉時表白親了女方，高甜互動讓全網劇迷嗨翻。

劇中白敬亭一杯就倒，但接受愛奇藝專訪時則豪邁直言，「我本人應該是不會醉的，不會醉到（劇中角色）那個程度，斷片是沒斷過！」關於第8集中酒醉告白，網友猜測角色應是「借酒裝傻」，他解釋：「肯定是真醉，不然他第二天不會不記得，我們都開玩笑說尹崢（白敬亭劇中角色）只要喝了酒就『變身』，外化自己的性格，從比較內向、隱忍、委婉的人，變成一個直接、有攻擊性的人！」笑說演成了一個超級英雄，一喝酒就會改頭換面。

「卿卿日常」白敬亭酒醉吻田曦薇。（翻攝愛奇藝國際站）
「卿卿日常」白敬亭酒醉吻田曦薇。（翻攝愛奇藝國際站）

提到劇中一場吃火鍋戲，白敬亭笑言：「因為要吃得香，首先得真香」，於是他自備羊肉、麻醬料，後來還把醬料分給同場戲的三哥、五哥，表示平常就會和他們一起吃火鍋，等於把私下真實樣貌搬上螢幕，吃得相當過癮，大呼：「那場戲是真的吃得很香。」而田曦薇在劇中是個吃貨，在「卿卿日常」之中經常用料理美食解決宮中難題，現實生活本人也是吃貨，最愛的料理是糖醋類的，「糖醋小排、糖醋里肌，那種甜酸口的（特別喜歡）。」

此外，該劇收視創下愛奇藝紀錄，得知好消息後，白敬亭拋棄帥樣，曬出使用肥胖濾鏡的自拍照「換臉」慶祝，田曦薇則以劇中造型和一群工作人員拍攝短影片，手比出1的手勢感謝劇迷支持，以連5個摀哭臉表情符號直呼：「卿卿值得！」

「卿卿日常」播7天創愛奇藝熱度最快破萬紀錄，白敬亭曬發福照慶祝。（取材自微博）
「卿卿日常」播7天創愛奇藝熱度最快破萬紀錄，白敬亭曬發福照慶祝。（取材自微博）

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