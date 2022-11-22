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劇組收錢放行？王鶴棣拍戲 竟遭臨演喊「我愛你」強抱

記者杜沛學／綜合報導
王鶴棣正拍攝時裝新戲「以愛為營」，卻在片場遭粉絲強抱。（取材自微博）
王鶴棣正拍攝時裝新戲「以愛為營」，卻在片場遭粉絲強抱。（取材自微博）

男星王鶴棣因演出古裝偶像劇「蒼蘭訣」暴紅，近日正拍攝時裝劇「以愛為營（另名「錯撩」），他與女主角白鹿在街頭上拍攝浪漫吻戲的現場，竟突然有粉絲衝向他，並大喊：「我愛你！」還想強行擁抱。王鶴棣雖然大驚，但本能反應快速閃過，其他在現場的粉絲也傻眼喊：「這女的在幹嘛啊？」並質疑現場保安人員不夠專業。

據悉，該名粉絲是群眾演員之一，因此可以進到演員拍攝範圍，她衝向王鶴棣被制止後，還怒嗆工作人員：「你們都收我錢了，為什麼不能抱？」雖然王鶴棣只是受驚，沒有大礙，但許多粉絲認為這個問題非常嚴重，若改名女子帶了凶器，演員可能因此受傷；此外，若該女子所言屬實，劇組竟「收錢」請臨演，保安人員也沒有盡到保護藝人的責任，引發王鶴棣粉絲群激烈討論。

許多人發聲譴責「劇方是怎麼招人的」、「為什麼會有花錢就可以去做群演這個事情」、「不專業不說，劇組保護都不到位嗎」、「這麼不專業的群演也混進來，拜託重視一下演員的安全吧」。

事實上，王鶴棣暴紅後一直飽受私生粉絲騷擾，經紀公司9月才剛發出聲明，呼籲粉絲不要再跟著藝人搭飛機、高鐵或是尾隨車輛，以免擾亂交通和環境秩序，嚴重影響藝人的人身安全，也請大家不要再買賣藝人搭乘航班、住宿飯店等私人資訊，希望粉絲都能理智追星，不要再侵犯王鶴棣個人隱私

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