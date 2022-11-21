大S經紀人不捨發聲 控汪小菲外遇「鐵錚錚的事實」

大S始終沒有對汪小菲口出惡言。（取材自臉書）

汪小菲 22日在微博開戰，手撕前妻大S 一家人，大S經紀人22日深夜在臉書 發聲，除了親自解釋這一年來不主動澄清的原因，更直言汪小菲和大S的離婚協議是因為汪小菲婚內外遇，並諷張蘭開直播蹭熱度，昨天就賣掉了1萬箱酸辣粉。

經紀人表示，許多人問過她爲什麼如此被動，不幫藝人澄清？「真理越辯越明這道理向來不適用於感情，我知道的是，關乎到情份 越辯關係只會越薄」，且大S對汪小菲心中還有一絲期待，希望對方有天能把家人的權益擺在個人利益之前，不再利用媒體製造輿論。

她感嘆「可惜我們身處在一個只要敢大聲咆哮，就顯得理直氣壯的世界，十年婚姻真的不是三言兩語能說得清，但只要先說先贏，把黑的說成白的，無論真偽就是會有支持聲量。」她認為汪小菲大街上罵人 ，總在小巷子道歉，上週才含淚說完感謝把家人帶得這麼好，這週要上演爭奪戰，爭的不是家人，是爭再婚那吞嚥不下的一口氣。

她接著爆「當初在沒有飲酒且有雙方律師的見證下簽下這份離婚￼協議書，無論條件或金額都是在清醒的情況親自簽名用印的，如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。大家到底該相信什麼？畢竟連我們都不相信這是當初所認識的那個人了！」她表示在無比震驚中擬了這份聲明稿，依舊有說等於沒說，因為家人的權益永遠擺在一位母親的利益之前。

而張蘭昨直播帶貨，上線人數破幾萬人次，邊說要揍記者還要撕藝人的嘴，經紀人酸「直播結束賣了1萬箱的酸辣粉，酸辣粉無罪！這心酸的酸辣粉鐵定吃起來特別夠味～」

以下為臉書全文

這一年來許多人問我爲什麼如此被動 不幫藝人澄清？

真理越辯越明這道理向來不適用於感情，

我知道的是，

關乎到情份 越辯關係只會越薄，

尤其對於一個還念在夫妻一場並育有兩個孩子的母親而言，

心中總有一絲期待對方有天能把孩子的權益擺在個人利益之前，

不再利用媒體製造輿論。

可惜我們身處在一個只要敢大聲咆哮

就顯得理直氣壯的世界，

十年婚姻真的不是三言兩語能說得清，

但只要先說先贏，

把黑的說成白的，

無論真偽就是會有支持聲量。

大街上罵人 總在小巷子道歉，

上週才含淚說完感謝把孩子帶得這麼好，

這週要上演孩子爭奪戰，

爭的不是孩子，

是爭再婚 那吞嚥不下的一口氣。

當初在沒有飲酒且有雙方律師的見證下簽下這份離婚協議書，

無論條件或金額都是在清醒的情況親自簽名用印的，

如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。

大家到底該相信什麼？

畢竟連我們都不相信這是當初所認識的那個人了！

在無比震驚中擬了這份聲明稿，

依舊有說等於沒說，

因為孩子的權益永遠擺在一位母親的利益之前。

看媒體報導說孩子的奶奶今天直播帶貨上線人數破好幾萬人次，

邊說要揍記者還要撕藝人的嘴，

直播結束賣了1萬箱的酸辣粉，

酸辣粉無罪！

這心酸的酸辣粉鐵定吃起來特別夠味～