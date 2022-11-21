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汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

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汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

記者林怡秀／即時報導
汪小菲持續在微博暴走。(取材自微博)
汪小菲持續在微博暴走。(取材自微博)

台灣女星大S(徐熙媛)向前夫、中國富商汪小菲追討500萬元台幣（約15.9萬美元）生活費，汪小菲在微博對此爆氣開罵「他們結婚了，我他媽的不想再給這個家付電費了！」S媽對於女兒和前夫的金錢糾紛，僅表示這是他們兩人之前就協調好的，不關她的事，她還被被前親家張蘭莫名遷怒，坦言自己快被氣死。

大S因為汪小菲違反離婚協議，沒有支付生活費積欠超過500萬，向法院聲請強制執行，查封汪小菲在台資產，汪小菲在微博出示過去一年的匯款記錄，並表示「這是真實的，我過去一年為了家人，這個家，所付出的費用」，認為「他們結婚了，我他媽的不想再給這個家付電費了！司機，阿姨，都是我在開工資，生活，一分没少」。

S媽：張蘭傳一堆罵人的語音給我「氣到不想講話了」

S媽被問及此事，無奈說如果汪小菲覺得很冤，可以自己去找大S溝通，「就像他離婚前自己做的那些事，那是他們自己協調好的，我不想管他們。」暗指兩人之所以會有這樣的協議，是因為汪小菲自知做了什麼才會答應，如今汪卻又自己反悔，且前親家張蘭還在新聞曝光後傳一堆罵人的語音給S媽，S媽說「對啊，我被氣到不想講話了，講不出來。」嘆息表示這是家務事，清官都難斷。

結果汪小菲又在微博暴走，隔海質問「徐媽媽，我夠給你們一家留面子了，命是誰救回来的？你家多少孩子？我家就一個孩子，我母親怎麼你們了？不讓我們看孩子回北京？不罵你我都不答應。你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出来好嗎？尤其是你小女兒，就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？ 」十分失控。

汪小菲承認「崩潰了」 放話要把孩子帶走

汪小菲接著又留言「我就想問問思諾思哪兒來的，她老公買的上海房子哪兒來的？你們不招我，我絕對不會馬幣，但是你們把我惹著了！我不是藍正龍，我也不是周渝民，我是汪小菲！」並揚言明天就要來台北把孩子帶回北京，底下網友回應「思諾思不就常見的安眠藥嗎？我抽屜裡一堆」、「你確實不是他們，他們多帥多體面」，認為前男友們無辜中槍。

汪小菲最新一條微博是他轉發S媽受訪表示被張蘭的報導，並寫「就罵你了，罵你沒毛病」，失控表現讓網友笑虧「別惹巨蟹座」，釣出汪小菲本人回應「別惹，我崩潰了」，其他網友打趣「精神科主任給他郵寄點藥吧」，對他的精神狀態頗為擔心。

汪小菲接著又再發文，放話明天就回台北，「思諾思是什麼東西，就是喝酒哭加直播，要不然就是起不來，根本動不了，我不知道啊，十年了，我飛了700趟，不想說。但是今天給我惹急了再逼逼，尤其是小S，再逼逼一個我就檢舉你，我也不怕，明天我回台北。」​​​有網友提醒他「別忘了把床墊背回來」。

汪小菲21日發布多則微博。（取材自汪小菲微博）
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汪小菲 大S 微博

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