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陳飛宇、張婧儀帶旺「溫暖你」 編劇讚：青春、乾淨

娛樂新聞組／綜合報導
陳飛宇（右）、張婧儀主演的「點燃我溫暖你」開播後話題不斷，頻頻登上熱搜。（取材自微博）
陳飛宇（右）、張婧儀主演的「點燃我溫暖你」開播後話題不斷，頻頻登上熱搜。（取材自微博）

由新生代演員陳飛宇、張婧儀領銜主演的「點燃我溫暖你」播出後，不但占據戲劇熱度榜亞軍、頻上熱搜，很多觀眾更將兩人的角色名「李峋」、「朱韻」封為「命韻峋環」CP。編劇周湧日前受訪時，大讚陳飛宇和張婧儀很符合書中人物的氣質。

搜狐娛樂報導，周湧評價兩名年輕主演的演繹時表示：「陳飛宇和張婧儀都有著青春少男少女特有的『乾淨』。他們的眼睛都很清澈，這是特別符合我們的人物的狀態的。」

周湧透露，原本對這兩名年輕演員有點擔心，「因為他們都很年輕，而我們這個戲就是男女一組『全程打天下』的一個戲，他們的戲分都很重，張靜儀整個劇下來就有900多場戲。這種創作和拍攝的難度對年輕演員來說是非常大的考驗。」

但在合作過程中，陳飛宇和張婧儀的認真和努力打消了這種顧慮。周湧說：「他們倆都是特別認真的人，會付出很大的努力去看小說、看劇本，去把握和理解人物，對每一個場景的表演做很多的設想和設計。比如說陳飛宇，我每一次去劇組的時候，陳飛宇都跟製片團隊提出要跟我見面，一起來探討人物、探討劇情。我不在劇組的時候，他們在一些重要段落拍攝時，也會通過電話或者微信來跟我溝通，共同探討對這些人物的理解，和台詞是不是合理等。」

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