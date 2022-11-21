58歲溫兆倫出道40年保持謙卑 不為紅不紅焦慮

溫兆倫說，自己從來不會為紅不紅或半紅不黑而焦慮。（取材自微博）

58歲的港星溫兆倫先前參加綜藝節目「披荊斬棘2」，雖然最後未獲得名次，過程中仍掀起不少話題。近日溫兆倫接受美食 節目「廚易社」訪問，大談他出道至今40年的心路歷程。曾紅極一時的他說，直到現在都沒有想過紅不紅的問題，因為在他認為只要做好自己的工作就完成任務，其他事情他根本沒有多想。

香港 01報導，一開始只是在香港電台主持兒童節目與擔任DJ的溫兆倫，因為一次機緣巧合之下被叫去試音，而簽約成為歌手，並如此獲得電視台青睞，順勢簽約做演員，打開了他從影之路。溫兆倫表示：「唱片公司跟電台的關係，比較密切一點嘛。那經常會有很多唱片公司會問，你們那邊聽說最近來了幾個新人是吧？會唱歌嗎？過來試個音吧，我一唱完之後，那個老闆就說：『還可以啦！就簽約吧！』那就開始出唱片。電視台裡面有人說，既然都簽了，那不如把演員合約也簽吧，長得還行吧！不簽白不簽都簽了吧！就這樣就開始了。」

之後，溫兆倫在1989年主演劇集「義不容情」走紅，隨後推出的「我本善良」﹑「今生無悔」等紅遍兩岸三地，奠定他當家小生的地位，至今仍令大家難以忘記。

當年溫兆倫的姓名在兩岸三地無人不曉，不過他從來沒有想過自己會紅：「從來沒有，到現在也沒有。紅不紅、火不火這些文字的形容，很難在我身上出現，因為界定不一樣。」他解釋說：「我是最懵的時候（走紅），到底這個火的是什麼感覺，我覺得還是認真地去對待工作，把這個工作做好，這個是一個本分。」他也說，從來不會為紅不紅或半紅不黑而焦慮，至今仍保持謙卑的心。

另外，溫兆倫在千禧年代決定將事業重心轉移中國，成為「北漂藝人」，原來主因之一是為了奶奶：「我們家是上海人，所以在小時候我奶奶一直跟我講，有機會早點回來，聽了很多年。」他說，到北京 發展很安心，也圓了奶奶的夢想。至今溫兆倫在北京居住了20年之久，與女星趙庭育有一女兒，一家三口相當幸福。