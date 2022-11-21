被爆欠大S贍養費遭查封資產 汪小菲：不想幫繳電費

汪小菲（右）和大S離婚後，昔日甜蜜情景不再。（取材自微博）

女星大S 與富商汪小菲 去年協議離婚，至今滿一年，不過現在傳出，自從大S與具俊曄 再婚後，從今年3月起汪小菲就沒有支付贍養費，至今已拖欠超過500萬台幣（約16萬美元），因此大S向法院聲請強制執行，汪小菲在台灣的資產包括S Hotel將會被查封。

噓！星聞報導，大S與汪小菲的離婚協議中，汪小菲每月要支付大S數十萬元的生活相關費用，但隨著她與具俊曄再婚，汪小菲就不再支付費用，明顯違反協議。據悉，雖然雙方親友有介入協調，但是大S仍向法院聲請強制執行，最後法院也裁准，所以汪小菲在台灣的存款與資產將會被強制執行查封。

不過，據悉汪小菲在台的存款應就可以清償欠款，所以S HOTEL不會被拍賣。

對此事件，汪小菲發文回應表示：「我對孩子毫無保留！過去一年的匯款記錄我都有，只是我現在不想再給他們交電費了！仁至義盡，現在還要逼我，你們最後害的不是我，非要逼我？ 」他還曬出匯款記錄稱：「只是作為一個男人，他們結婚了，我不想再給這個家付電費了！司機、阿姨，都是我們在開工資，孩子的錢學費、生活，一分沒少！另外，我們是共同撫養！他們沒有權利去阻止我看孩子。」

之後汪小菲又再留言補充罵「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他媽的讓我付電費」，疑似暗批具俊曄。

此外，汪小菲日前晚間直播時唱了兩首歌，一首張信哲的「過火」，一首黃鶯鶯的「哭砂」，兩首均為傷感情歌。只見汪小菲唱得十分投入，表情讓人看起來特別感傷，加上他這段時間的遭遇，因此被外界解讀為「憂鬱」了，消息在社交平台上傳播後，立刻引起熱議。

汪小菲事後否認「憂鬱」一說，表示之所以唱歌，是因為自己直播時的點贊數量超過1000萬，所以才唱了一句，隨後汪小菲還配上三個「哭笑不得」表情包，來反映當下無奈的心情。