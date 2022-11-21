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「老婆被群嘲」新劇宣傳扯唐嫣 羅晉嗆劇組怒刪文

娛樂新聞組／綜合報導
羅晉（左）、唐嫣結婚4年夫妻恩愛。（取材自微博）
羅晉（左）、唐嫣結婚4年夫妻恩愛。（取材自微博）

男星羅晉與唐嫣2018年結婚，婚後育有1女，一家三口幸福甜蜜，兩人更是演藝圈人人稱羨的銀色夫妻。然而近日羅晉主演的新劇「天下長河」開播，正值宣傳期，羅晉卻將微博中相關該劇圖文全部刪除，更發文開罵：「觸碰到我的底線！」大呼：「不跟你們玩兒了」引發網友議論紛紛。

近日，羅晉主演新劇「天下長合」開播，為了宣傳該劇，劇組想盡辦法提升熱度，刻意在微博開了話題「羅晉新劇老婆被群嘲」，未料部分網友以為講的是唐嫣，紛紛點進去看，才發現是新劇宣傳。新劇宣傳意外牽扯到愛妻，羅晉氣炸在微博發文怒轟：「娛樂，要有度！觸碰到我的底線！傷害到我的家人了！對不起，不跟你們玩兒了」，同時火速刪除所有該劇相關圖文。

羅晉在「天下長河」中扮演康熙皇帝。（取材自微博）
羅晉在「天下長河」中扮演康熙皇帝。（取材自微博）

羅晉一怒為愛妻，獲得多數網友認同，認為這是劇方的不合理炒作，也稱讚羅晉維護家人的魄力，紛紛留言「家人永遠是底線」，也認為「這樣的營銷，看了都替唐嫣覺得晦氣」、「優秀的作品，值得更好的宣傳」。

然而也有人認為羅晉得罪平台和劇方，嘲諷他「戀愛腦」。還有人直接轟羅晉，認為他自己主演的戲都不宣傳，似乎有些不負責任，甚至有網友拿之前他拍攝「曠野之境」時，現場與女星張慧雯「壓腿聊天」相比，酸他「壓腿都不出來解釋，這次護妻，感覺像是為炒作新劇的舉動」，兩派網友在網路上吵得沸沸揚揚。

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