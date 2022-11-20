「正義迴廊」逼露點演出？演員親回︰沒脅迫

「正義迴廊」不單一幕有裸露鏡頭演出。（取材自豆瓣電影）

港片「正義迴廊」自上映以來票房節節上升，正當電影 大受歡迎，劇情及原案成為影迷討論熱話的同時，網上傳出一封公開信，並自稱是參與此電影的工作人員，指控電影中一幕關於「納粹 黨」殺人的場面中，有兩位女演員被逼脫下乳貼及內褲演出，消息一出立即被瘋傳，指責「正義迴廊」團隊。

Jennifer特別PO出一張拍攝現場相片，以證自己就是當事人，力證劇組沒有對她作出脅逼。（取材自臉書）

對此，「正義迴廊」監製翁子光隨即在網上回應，強調「唯一一位有裸露演出的中國籍演員孫禾頣（Jennifer）是本人親自接洽的，她是一位人體藝術模特兒，裸露演出也是事先協定的，絶無強逼的情況，她本人也表示願意出面澄淸。」

綜合媒體報導，近日有網民於社交媒體貼出公開信，指控包括「正義迴廊」戲中一幕有兩位特約演員（一名外籍、另一名為中國籍），拍攝前只知道需作裸露背部演出，但到達現場拍攝不久後，突然被要求除乳貼。兩名演員明確拒絕，但導演 何爵天及其導演組團隊堅持執行，二人在現場拍攝壓力下惟有屈服。

文中又指，拍攝不久，導演在沒有清場情況下，進一步要求她們脫下內褲，更指有人不滿工作人員在等候拍攝期間，替兩名演員披上衣服臨時遮蔽身體。更指其中一位監製說：「都露了，遮也沒用啦！」

據報導，翁子光在佚名信曝光後，於社交媒體上發文，表示自己正在了解拍攝當日的過程始末，並強調︰「信中對待有裸露演出的演員的處理絕非事實」，更貼出一段對話內容，對象為「正義迴廊」唯一一位有裸露演出的中國籍演員孫禾頤。

孫禾頣之後亦在網上發文，還導演何爵天及監製翁子光清白，澄清公開信內容全屬不實消息，「拍攝前我與劇組談好了拍攝尺度本就是露點，不存在現場脅迫脫衣服的情況。」她亦強調，「如果我自己真的遇到不公不義，我會自己站出來。不會需要到這個時候由其他人為我發聲。」