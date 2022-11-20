「暖暖遇見你」搞笑浪漫戀愛故事 開啟治癒之旅

「暖暖遇見你」演的是搞笑浪漫的戀愛故事。（取材自微博）

由徐可、郁蔥、高俊杰、王千果等主演的浪漫輕喜甜寵劇「暖暖遇見你」近日開播。社恐霸總與元氣少女「相愛相殺」彼此救贖，「倒追直球」小公主勇敢追愛冰山學長，軟萌「金毛」弟弟黏上姊姊閨密，上演一幕幕搞笑浪漫的戀愛趣事。劇中三對設定極致、故事有趣又溫暖的CP，讓許多網友表示，看完心裡暖暖的。

北方網報導，「暖暖遇見你」聚焦六位性格各異的年輕人，他們有的背負童年陰影，有的為夢想不懈努力，有的勇敢追愛愈挫愈勇，在命運的巧妙安排下相遇，成為了彼此生命中最獨特的存在，詮釋了三種極致又美好的愛情故事。

首集劇中，元氣少女趙暖暖（漆昱辰飾）與Z手遊社恐總裁顧一辰（李歌洋飾）在一次面試 中不打不相識，女主因種種意外面試遲到，因此被男主質疑專業能力和工作態度。然而，在一次意外接觸中，患有「異性觸摸過敏 症」的顧一辰發現，暖暖是唯一一個自己接觸後不會過敏的女生，高冷霸總和假裝女友的故事就此開始。

主線之外，另外兩對CP的故事同樣精采。為追直男學長盛喬南（徐可飾），白富美方蜜（郁蔥飾）悄悄入職學長公司做前台，勇敢為愛告白卻被扔了一套數學題「解不開不許告白」。在外是CV大神，回家是冤種弟弟的趙明揚（高俊杰飾）撞上知性姐姐吳昕然（王千果飾），一系列烏龍爆笑的姐弟戀心動日常競相上演。

「暖暖遇見你」在輕鬆逗趣和唯美浪漫的基礎上，更致力於塑造鮮活豐滿的人物成長線，呈現給觀眾關於「愛情」的多種可能性。劇中，趙暖暖如一朵向陽生長的向日葵，永遠堅強樂觀；顧一辰看似少年天才光鮮亮麗，但童年經歷坎坷，被認為是個「患有怪病」的人，劇中每個人都有自己的堅持與不易，但他們卻未氣餒放棄過。

該劇通過「漫畫式」甜癒系畫風，勾勒出一幅年輕人戀愛成長「圖鑑」，不僅讓甜寵受眾感知到多元愛情的甜蜜與美好，治癒快節奏生活下的焦慮，同時也鼓勵當代年輕人直面成長陣痛，積極樂觀地面對生活中的各種難題。