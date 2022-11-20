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兩個時代頂流線上同時開唱 周董10.5億讚 鹿晗20條熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
周杰倫（圖）和鹿晗同日在線上開演唱會。（取材自微博）
周杰倫（圖）和鹿晗同日在線上開演唱會。（取材自微博）

兩個時代的頂流、周杰倫鹿晗兩大咖近日不約而同在線上開演唱會，網友紛紛表示忙不過來，大部分的狀態都是一手周杰倫、一手鹿晗。當天，周杰倫直接霸屏，鹿晗則上了超過20條熱搜，兩人魅力爆表。

綜合媒體報導，周杰倫不久前發布新的專輯，一瞬間就登頂了各大榜單的榜首，網友們也都表示：青春回來了。據悉，周杰倫這次辦線上歌友會，直播預約人數超2883萬，當晚最高同時在線人數突破1129萬，總點讚數達10.5億。

當晚8時，直播準時開始，周杰倫先是連線嘉賓方文山，兩人聊起許多往事，互揭隱私和糗事。直到正式進入表演環節，周杰倫自彈自唱了新歌「還在流浪」，然後又彈起吉他，唱了「半島鐵盒」、「稻香」、「晴天」、「錯過的煙火」四首歌。

直播中的互動環節中，有粉絲打趣問周杰倫，在洗澡的時候會不會唱歌，周董回答得一本正經：「我洗澡時候還是蠻認真的，所以一般不會唱。」整場直播持續了75分鐘，此次打賞收入全數捐做公益。

周杰倫和鹿晗（圖）同日在線上開演唱會。（取材自微博）
周杰倫和鹿晗（圖）同日在線上開演唱會。（取材自微博）

此外，被網友吐槽處於半退休狀態的鹿晗，近幾年出鏡率越來越低，但這次的線上演唱會依舊非常成功，在短短幾個小時裡就有超過20個詞條登上熱度榜，雖然他的演唱會時間和周杰倫相撞，但熱度也毫不遜色。

鄧超支持好友鹿晗，在線趣味發問，「給我一個解釋為什麼演唱會我的鏡頭都沒了？」鹿晗隨後玩梗回復圖片：「一個解釋」，兄弟互動感情超好。

周杰倫 鹿晗 鄧超

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