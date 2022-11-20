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劉敏濤疑新戀情曝光 與神秘男在車內擁吻摸臉

娛樂新聞組／綜合報導
劉敏濤被拍到與男子在車內擁吻摸臉。（取材自微博）
劉敏濤被拍到與男子在車內擁吻摸臉。（取材自微博）

八卦媒體近日曝光女演員劉敏濤新戀情，拍到她回北京後與一男子酒店吃飯約會，吃完飯兩人在車內擁吻摸臉，深情對視，十分甜蜜。

綜合媒體報導，從狗仔的爆料中得知，當天劉敏濤從外地工作返回北京，當時她與助理一直待在一起，可沒多久便有一名白衣男子開車停到了她和助理面前，隨後劉敏濤便上了該男子的車，他們兩人一起跟朋友吃飯，前面都挺正常的，兩人就好似是普通的朋友一般，沒有什麼太過親密的動作。

在與朋友聚餐結束後，這名男子送劉敏濤，兩人在上了車之後，便開始吻到一起，久久不能分開，在吻的火熱時，兩人更是下車，來到後座，繼續火熱的親吻，臉上都洋溢著幸福的笑容。

據報導，現年46歲的劉敏濤從影多年，曾拍過多部影視作品，更以戲劇「琅琊榜」的「靜妃」一角走紅，收放自如的演技讓觀眾留下深刻印象，也讓劉敏濤的演藝事業節節高升，只是暴紅後，劉敏濤過去的感情生活陸續被起底。據悉，2007年，劉敏濤在事業巔峰時期嫁人，由於丈夫被曝出一些醜聞，兩人婚後七年離婚，育有一女。

網友看到劉敏濤談戀愛後，紛紛發言「祝福姐姐」、「恭喜」、「姐姐談戀愛很正常」。

北京 八卦

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