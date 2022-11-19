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郭富城帶妻女被偷拍 與網友起衝突竟被酸「好矮」

娛樂新聞組／綜合報導
郭富城與太太方媛結婚後，一家四口生活幸福。（取材自微博）
郭富城與太太方媛結婚後，一家四口生活幸福。（取材自微博）

香港天王郭富城與太太方媛結婚以來一直恩愛，兩人育有兩個寶貝女兒，郭富城每次受訪提到家人時也一臉幸福，羡煞旁人。日前有網友在餐廳偶遇郭富城一家，離開時被郭富城發現，要求網友不要打擾家人，不料雙方起了激烈衝突，事後網友還將影片放上社群網站，狠酸郭富城本人「好矮」。

香港01報導，近日有網友偶遇郭富城一家四口上餐廳用餐，同行的還有方媛父母，一家六口相當溫馨。不過，郭富城一家準備離開時，這名網友突然衝上前拍攝，郭富城為了保護家人挺身上前，並用手指指著網友，警告對方不可以越界，接著夫妻兩人一人牽著一個女兒快速離去，大女兒還看了拍攝者一眼，大大的眼睛相當可愛。

郭富城被激怒，將方媛及女兒擋在身後，用手指著拍攝者。（視頻截圖）
郭富城被激怒，將方媛及女兒擋在身後，用手指著拍攝者。（視頻截圖）

不過這名網友疑似不甘被拒絕，將偷拍照上傳到微博後，還配文說：「郭富城見到本人好失望，好矮哦，超矮的那種，方媛真的好瘦、好嬌小，咱就是說已生了兩娃的身材還是那麼辣，無敵了！」

不過廣大輿論反而批評這個網友人身攻擊、言語行為失當：「你有哪一樣比得上他」、「尊重別人等於尊重自己」、「偷拍還攻擊人家，小心人家告你」、「當一個人只能去罵一個人的身高的時候，你已經很失敗了」。

香港 社群網站 微博

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