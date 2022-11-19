劉愷威認愛「楊冪閨密」 甜喊：我們個性很合

劉愷威大方認了與李曉峰戀情。（取材自微博）

香港 男星劉愷威與中國頂流女星楊冪 2018年離婚，當時被爆出軌但他極力否認。近來劉愷威被拍到有新歡，而對象竟是楊冪新戲「愛的二八定律」中的閨密、女星李曉峰。對於新戀情，劉愷威接受港媒訪問時大方認了戀情，表示：「我們個性很合，相處得舒服、開心！」

劉愷威透露，和李曉峰是透過朋友介紹認識，已經在一起一段時間。對於男方認愛，媒體一度報導稱採訪到李曉峰方面的「工作人員」否認戀情，結果李曉峰親自出面打臉報導，分享新聞並說：「聯繫的哪的工作人員？」等於和劉愷威站在同一陣線，大方認愛。

李曉峰和劉愷威站在同一陣線，大方認愛。（取材自微博）

李曉峰在「愛的二八定律」中飾演楊冪好朋友，同時也是二嫂，是一名個性強勢的女子。不過私下李曉峰已經攏絡了劉愷威父親劉丹的心，劉丹近日接受電訪時，表示：「他（劉愷威）承認在交往，我好開心。」

劉愷威將於明年1月返港與劉丹團聚過新年，問到是否希望兒子帶女友同行，劉丹說：「當然想，我未見過，希望啦！」並表示對李曉峰的印象很好，至於「催婚」，劉丹表示這是兒子和女友兩個人的事情，「兒子的任何事與決定，我一定會支持」。

媒體也問到劉愷威與楊冪生下的女兒「小糯米」是否已知道爸爸有新歡？劉丹表示，小糯米已經8歲了，會讓劉愷威自己和女兒談。

消息曝光後在網上引發熱議，不少網友紛紛追看「愛的二八定律」，感受這相當富有戲劇性的演出組合，更以劇中哏圖搞笑回覆。不過也有網友獻上祝福，表示：「希望兩人都能幸福快樂」、「他們各自安好就行了」、「年紀到了，也是時候再婚了，孩子還是需要一個媽媽陪的。」