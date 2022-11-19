彭冠英「不期而至」演雙面律師 被讚：有文化的戀愛腦

彭冠英在「不期而至」中一人分飾兩角。（取材自新快報）

都市情感懸疑劇「不期而至」正在優酷熱播，劇中彭冠英、蔡文靜上演了由相互猜忌逐漸走向信任，攜手共克難關的愛情故事。劇中分飾兩角的彭冠英近日也受訪，表示演員的工作就是要讓觀眾相信他所塑造的角色。

新快報報導，「不期而至」中，彭冠英扮演律師「高峻」及「譚深」，看似是女主角阮真真的騎士，為她化解危機；但隨著劇情發展，懸念迭起的劇情加上男主角神祕的身分，成功吸引大批觀眾追劇。對於劇中的「雙面律師」，彭冠英坦言角色確實複雜，「前期都是戲中戲，不僅要演高峻，也要有譚深這個人物自己的性格，高峻只是一個外化的偽裝的手段。所以，偽裝其實就在造型上。到後邊，他已經不知道什麼時候開始對阮真真產生了情愫，想要幫她找出真相，讓她從痛苦的窘境裡面脫離出來。」

劇中的高峻內心複雜，被網友指「有800個心眼」，頗有反派氣質。對此，彭冠英澄清並非故意塑造他為「反派」，而是想營造神祕感和懸疑感，每一步的設局其實也是根據劇集的情節來的。至於一部劇中塑造多個角色，他認為造型其實對演員的幫助很大，「因為我們在造型上就已經給了很大的區分，在出完妝後面對鏡子的時候，這個人物其實就已經有了」。

彭冠英塑造過不少令人印象深刻的角色，而每次新角色都帶給觀眾新鮮感。對於演好角色，彭冠英這樣解析，「我覺得演員的工作就是要讓觀眾去相信他塑造的角色。鬆弛感是一種表演狀態，也符合譚深這種人物的性格。我覺得一個好的角色，是可以多方面地去展示他，他的正反面、情感等，這個角色立體了，演員想表達的就多，也可以把自己的很多感受放到裡面，然後跟角色去進行置換，在角色身上學到很多東西，甚至互相交流，演員和角色的關係是非常親密的。」

彭冠英此前出演過不少情感劇，經典角色還被網友評價是「戀愛腦」，而在「不期而至」中，譚深也被稱為「有文化的戀愛腦」。對此，彭冠英直言「戀愛腦」對於感情很專注，只是在戀愛中要提防被利用，「尤其是小女生，一定要看對方是否值得，不要一味地付出，讓自己遍體鱗傷。」

他還說，「愛情我覺得最好的方式還是久處不厭，『不期而至』裡我是有文化的戀愛腦，這證明在愛情面前，兩個人是相對理性的，知道怎麼把握尺度。」