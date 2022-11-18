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劇迷失望 陳道明傳不演「慶餘年」續集

​​娛樂新聞組／綜合報導​
有傳聞指陳道明和肖戰將不會參演「慶餘年2」。（取材自微博）
有傳聞指陳道明和肖戰將不會參演「慶餘年2」。（取材自微博）

2019年內地推出古裝劇「慶餘年」大受歡迎，劇集後獲安排在TVB（無線電視）播出同樣掀起追劇潮。而在去年官方就宣布將會開拍第二季，稍早前該劇的男主角張若昀受訪時就證實將會投入第二季拍攝。近日有傳聞指在劇中飾演慶帝的陳道明將不會參演「慶2」，令不少劇迷相當失望。

有傳聞指陳道明和肖戰將不會參演「慶餘年2」。（取材自微博）
有傳聞指陳道明和肖戰將不會參演「慶餘年2」。（取材自微博）

綜合香港01等媒體報導，陳道明演技了得，將庸君一面發揮得淋漓盡致，事實上內心充滿著許多計謀，總是在懶散的形象下運籌帷幄許多事情，演技到位讓不少網友激讚。不過，有網友在社交網站向疑是陳道明身邊的工作人員詢問：「「慶餘年2」會演嗎？」對方則回應：「不演了。」隨即該消息成為微博熱門話題，有超過1億的閱讀量，可見該劇的魅力多麼大。

另外，亦有傳男女主角李沁與肖戰難以回鍋拍攝，傳出因續集一直沒動靜，李沁方已另接其他劇集，明年沒有檔期。至於肖戰目前已是「流量男星」，有網友猜測要他出演配角應該難度很大，而且他剛加入「驕陽伴我」劇組拍攝，相信時間上難以配合。

吳剛在參加楊瀾的訪談節目時，曾透露自己願意加盟第二季，不過自從陳道明工作人員曝出他不參加後，也有消息稱吳剛也不再出演第二季。

香港 微博

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