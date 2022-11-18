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伊能曬出雪茄照 網友驚：還是少抽好

​​娛樂新聞組／綜合報導​
伊能靜在臉書曬出「抽雪茄照」，引發議論。（取材自臉書）
伊能靜在臉書曬出「抽雪茄照」，引發議論。（取材自臉書）

台灣女星伊能靜再婚小十歲的中國演員秦昊，並生下女兒小米粒，家庭生活相當幸福，而平時總是走公主路線的她，近日卻曬出「雪茄照」，讓許多網友相當驚訝。

綜合鏡週刊、ETtoday報導，年過半百的伊能靜擁有一張娃娃臉，加上保養有道，素有美魔女稱號，日前，她還陪著兒子小哈利去美國紐約參加品牌活動，隨後轉往歐洲旅遊放鬆，沒想到近日她突然甩掉玉女包袱，在臉書曬出「抽雪茄照」，與她過去給人的公主形象相差甚遠，讓不少網友嚇壞直呼「秦昊看到會嚇壞」「雖然雪茄是品質很好的菸，好但還是少抽的好」、「怎麼這張照片雖美，但看起來真不像妳耶」。

伊能靜日前接受魯豫訪談時，罕見提到與哈林的離婚的真相，坦言面對原生家庭、複雜的環境，自己當時就像抓了一個浮木，把許多壓力加諸在對方身上，隨後坦言：「他又不是你的醫生，幹嘛給你治病。」

伊能靜和前夫哈林庾澄慶生的19歲兒子小哈利，之後再婚小10歲的大陸演員秦昊，並生下女兒「小米粒」，家庭生活幸福美滿。而平時總是保持著公主形象的她，近日卻曬出「雪茄照」，讓許多網友相當震驚。

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