袁冰妍逃稅沒事？ 鄧倫粉絲坐不住了

袁冰妍主演的「祝卿好」播完不久，她就爆出涉逃漏稅事件。（取材自微博）

曾演出過「將夜」、「琉璃」等劇的新生代女星袁冰妍，外貌清秀可人，身材纖瘦，出道後俘虜不少粉絲，但早前傳出她偷漏稅163萬元（人民幣，下同，約22.8萬美元），遭罰款97.8萬，一度傳出她被列為劣跡藝人。但近日她主演的「落花時節又逢君」取得網劇發行許可證，惹來不少網友質疑。

綜合媒體報導，袁冰妍本來有參演楊冪 主演的新劇「狐妖小紅娘」，但涉嫌逃稅事件爆發後，她被換角。當網民以為她會步范冰冰 、鄭爽、鄧倫 後塵，被內地封殺，想不到袁冰妍近日有劇集「落花時節又逢君」官宣，男主角是劉學義。

對此，不少不買帳，紛紛表示要罷看她主演的劇集，還說，如果袁冰妍的劇可以播出，那之前因為稅務問題被封的鄧倫、范冰冰等人也應該被解禁，同樣都是偷稅漏稅，為何待遇天差地別。

有網友分析，袁冰妍的劇之所以可以播，是因為她的公司漏交稅款，並非刻意隱瞞，現時已交了罰款，所以袁冰妍未被列為劣跡藝人。

簡單說就是袁冰妍被罰的主體是公司，她本人沒有被行政處罰，只是因為未盡到代扣義務而被通報；而鄧倫范冰冰則是接受了行政處罰，是法律定義層面上的偷稅漏稅。

可儘管袁冰妍的粉絲對於袁冰妍稅務事件做出了解釋，還是難以服眾。鄧倫的粉絲就叫囂著說：如果袁冰妍OK，那就把鄧倫也放出來，理由是鄧倫的稅務事件也不是本人做的，是被身邊人坑的。

據悉，袁冰妍出道已經10年，早在2012年就拍了「葉問」，卻未打開知名度，直到演出「將夜」中的莫山山一角，以及在「琉璃」中扮演女戰神，才漸漸被觀眾熟悉。今年新劇「祝卿好」播完不久，袁冰妍就被媒體爆料名下公司涉逃漏稅事件。