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才否認就打臉 楊冪「閨密」李曉峰疑認愛劉愷威

​​娛樂新聞組／綜合報導​
李曉峰疑似認愛劉愷威。（取材自微博）
李曉峰疑似認愛劉愷威。（取材自微博）

此前有網友曝光楊冪前夫劉愷威與神祕女子牽手散步、同遊浙江杭州徑山寺的照片，兩人打扮得很嚴實，但還是被路人認出，隨後，網友根據同款帽子扒出該女子疑似為演員李曉峰，並引發兩人戀情猜測。有媒體致電李曉峰工作人員，工作人員回應稱：「不是真的」，當即否認戀情。

李曉峰疑似認愛劉愷威。（取材自微博）
李曉峰疑似認愛劉愷威。（取材自微博）

綜合網易娛樂、鳳凰娛樂報導，次日，李曉峰本人轉發媒體的報導，並質問：「聯繫的哪位工作人員？」疑似默認了與劉愷威的戀情。

李曉峰此番發文質疑，引發不少網友熱議，紛紛猜測李曉峰與劉愷威的戀情是真的，「所以是真的嗎？」「所以姐姐你倆就是在戀愛，對吧，勇敢承認吧姐姐！」

更有八卦媒體稱日前拍到劉愷威、李曉峰一起去做核酸，兩人搭肩牽手，全程熱聊，李曉峰帽子口罩遮臉，劉愷威則未戴口罩。

據悉，李曉峰還在新劇中與楊冪演閨密，引發網友熱議。

李曉峰出生於安徽省，中國內地女演員、主持人，畢業於成都理工大學。2006年李曉峰就開始主持安徽衛視綜藝節目「劇風行動」。

2017年，她曾參演馮小剛執導的劇情電影「芳華」。2022年2月7日，她主演的都市職場劇「盛裝」播出。

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