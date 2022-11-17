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「無間道」原名「殺警」導演20年後揭祕

娛樂新聞組╱綜合報導
香港經典警匪電影「無間道」集結梁朝偉(左)、劉德華(右)等大牌主演。(取材自微博)
香港經典警匪電影「無間道」集結梁朝偉(左)、劉德華(右)等大牌主演。(取材自微博)

香港經典警匪電影「無間道」今年適逢上映20周年，寰亞電影特地使用先進的4K數碼復修和杜比全景聲技術，重現三部曲，導演劉偉強透露，片名原本不叫「無間道」，而是「殺警」。

綜合媒體報導，「無間道」2002年12月12日上映，由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，幕前則集齊梁朝偉、劉德華、黃秋生、曾志偉四大影帝，票房大賣，當年引起諸多話題，並成為影迷津津樂道的經典電影。

翌年，「無間道」橫掃香港電影金像獎和金馬獎，囊括最佳電影、導演、男主角等一共15個大獎，更被國際大導演馬馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）相中，拍成「神鬼無間」（The Departed），並拿下奧斯卡最佳影片、導演、改編劇本和剪輯四個大獎。電影成中多個場口、對白、配樂都成為經典。

劉偉強回想創作初期，麥兆輝構思了這個劇本良久，一開始片名並不叫「無間道」︰「最初叫『殺警』，我覺得這個片名不太好，因為太多刺殺、殺XX的類似片名。」直至突然間想到「無間行者」，正合乎劇情。「故事講臥底，臥底生活就好似地獄般，我好鍾意這個名，但電影行比較迷信，特地去請教師父算了筆畫。」

劉偉強鍾意「無間」二字，惟怕師父算筆畫後會選另一個，於是立即找監製莊澄想辦法，他很快便想了四個以「無間」起首的戲名出來，直至見到「無間道」，「我覺得挺有趣，『道』是指一個大世界，好似片頭所見的十八層地獄場面」，於是他帶著這幾個名去泰國請教師父。

「我逐個讀給師父聽，讀到不太喜歡的名字時，刻意讀得有氣無力，讀到『無間道』時，就大聲讀出，師父聽到，覺得這個可以，便選這個」，於是成就了這部經典片名。

電影 導演 香港

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