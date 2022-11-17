搭楊冪沒CP感？許凱裸身被嫌腰部有贅肉

許凱在「愛的二八定律」劇中裸露上身，被網友發現腰間有贅肉。(取材自微博)

由楊冪 與許凱主演的都市劇「愛的二八定律」開播以來，話題不斷，許凱一幕赤裸上身的戲被嫌「腰肥沒肌肉 ，應該注意一下身材管理」，引起網友熱議。

綜合媒體報導，劇中許凱身穿灰色長褲，上半身赤裸，正面隱約有腹肌，但一轉到背面，完全沒有肌肉線條，亦沒有腰線，腰間還擠出肥肉，慘被網友嘲「腰部有贅肉」、「好肥，感覺跟女主打打鬧鬧身上肉晃來晃去的程度」、「那個動圖老油膩了」；但也有網友認為標準過高。

報導指出，女主角楊冪也被不少觀眾抨擊老態明顯，與小9歲的許凱沒有CP感，被譏諷像是「犯錯的大侄子跟在出面解決問題的阿姨身後」，兩人更像是兩個世代的人；於是有網友曬出許凱身材截圖，表示他沒有身材管理也無人評論，認為對男演員太寬容。

此外，以原聲出演的許凱，也被網友點出「為什麽講話有點台灣腔？他不是台灣人吧？」事實上，許凱出身廣東，說話咬字不太會捲舌，因此才會讓網友誤會。

報導稱，雖然「愛的二八定律」第一集就祭出激烈吻戲，但觀眾評價不如預期，熱度甚至慘輸白敬亭、田曦薇的古裝劇「卿卿日常」，以及陳飛宇、張婧儀的校園劇「點燃我，溫暖你」。