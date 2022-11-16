拒接管260億人民幣遺產 毛阿敏喪夫後首獻唱

毛阿敏夫去年猝逝，留下的直錕集團市價超過260億人民幣。(取材自微博)

唱紅「思念」、「渴望」、「綠葉對根的情意」的女星毛阿敏，曾和那英、田震、陳明被譽為「四大天后」，近來亮相金雞獎頒獎典禮，現年59歲的她身材肌膚仍細嫩，令許多歌迷驚豔之餘也掀起一波波回憶殺，這也是毛阿敏喪夫後首次復出。

綜合媒體報導，毛阿敏自2003年結婚後，便淡出演藝圈，婚後育有一男一女，過著低調而幸福的家庭生活。然而去年底，解直錕突然心臟病 發，經搶救仍不幸逝世，享壽60歲。據傳他留下的直錕集團市價高過260億人民幣(約37億美元)，生前還曾名列財富排行榜200位，不過由於解直錕逝世得太過突然，遺產分配皆未交代清楚，掀起外界熱議。

然而令人出乎意外的是，毛阿敏並未接管這個集團，甚至沒讓一雙兒女繼承，而是交給解直錕的姪子管理公司，被問及原因？她表示術業有專攻，小孩不懂如何打理公司，對她而言能守住愛人的心血最為重要。

許久未露面的毛阿敏，日前為官方電影 金雞獎頒獎禮獻唱，也是她喪夫後的首場表演。當晚她穿著一襲黑色禮服，與歌手張靚穎合唱6分多鐘。許多網友驚訝猜測，毛阿敏久違復出，可能和她丈夫的離世有關。

毛阿敏出生於上海，中專畢業的她曾做過女工，卻很有毅力考進文工團，變成一名歌手，後來甚至遇上恩師谷建芬，讓她一夜爆紅的「思念」一曲便是由恩師所創作。