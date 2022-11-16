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定檔、撤檔、復播…楊冪、許凱「愛」得很艱難

娛樂新聞組╱綜合報導
楊冪(圖)、許凱主演的新戲「愛的二八定律」，歷經定檔、撤檔又突然宣布開播。(取材自微博)
楊冪(圖)、許凱主演的新戲「愛的二八定律」，歷經定檔、撤檔又突然宣布開播。(取材自微博)

女星楊冪、許凱主演的時裝劇「愛的二八定律」，之前定檔又緊急撤檔，近日突然宣布開播。第一集就祭出激烈吻戲，但觀眾評價不如預期，熱度甚至慘輸新生代演員之作。

綜合媒體報導，陸劇接連掀起姐弟戀風潮，繼秦嵐、王鶴棣「理智派生活」，金晨、王安寧「熾道」，楊冪搭檔許凱的「愛的二八定律」不但是姐弟戀，還加上先婚後愛的情節，可惜楊冪與許凱的姐弟戀被嘲笑像「姨侄戀」。

36歲楊冪與27歲許凱原本就相差9歲，加上劇中刻意將許凱的角色塑造成呆萌形象，他的鏡頭年齡看起來又更小，所以兩人的年齡差又更明顯。楊冪在劇中不停上演奢華服裝秀，短短4集就更換超過10套華服，她的身材維持得不錯，看起來氣場十足，但卻有濾鏡開太大的問題，不少觀眾發現她整張臉看起來相當不自然，有幾幕甚至面目模糊。

「愛的二八定律」故事描述楊冪為挽救事業危機，和許凱假結婚，編造完美婚姻，在雙方家長面前裝甜蜜，卻逐漸萌生出真感情。楊冪是一名律師事務所的律師，許凱則是整天待在家裡養烏龜、炒股票的大學畢業宅男。

有趣的是，劇中飾演楊冪閨密的女配角李曉峰，正是日前被爆出楊冪前夫劉愷威的新女友，兩人二度被拍到同框約會照；這也是楊冪與劉愷威自2018年官宣離婚後，4年來男方首度爆出戀情，而李曉峰的背景也被起底，她有過一段婚姻，並育有一個孩子。

楊冪、許凱(圖)主演的新戲「愛的二八定律」，歷經定檔、撤檔又突然宣布開播。(取材...
楊冪、許凱(圖)主演的新戲「愛的二八定律」，歷經定檔、撤檔又突然宣布開播。(取材自微博)

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