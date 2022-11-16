降片酬挺新導演 張艾嘉擦新火花

張艾嘉(右)和蔡詩韵一同亮相第19屆香港亞洲電影節。(取材自Instagram)

第19屆香港亞洲電影 節日前舉行閉幕禮，「燈火闌珊」和「流水落花」同時被選為閉幕電影，兩部電影的演員包括張艾嘉 、蔡思韵 、鄭秀文、陸駿光等聯同導演 皆現身。

綜合媒體報導，張艾嘉透露，這次只象徵性地收很低的片酬，只為了撐新進導演，她說：「遇到好多新導演，每次片酬都收很低，我也很喜歡和新導演、未合作過的演員拍戲，感覺更能擦出新火花。」

電影中蔡詩韵飾演張艾嘉的女兒，張艾嘉大讚蔡詩韵很專業，跟其他演員有默契，對起戲來沒有陌生感。

張艾嘉可否會指導後輩演員？她表示不想倚老賣老，傾向由他們主動發問，自己摸索會更好。另談到跟同場的鄭秀文合作另一部電影，張艾嘉大讚對方近幾年進步好多：「她放低身段，進入角色好放鬆。」

據報導，鄭秀文以零片酬接拍，戲中挑戰母親角色，她表示拍攝過程中有很多得著：「感受到當母親的切膚之痛與大愛，要珍惜媽媽愛」。今次以零片酬接拍這部電影，鄭秀文反而感謝導演選上她，她考慮了3日便決定演出。

據悉，鄭秀文今次以零片酬接拍「流水落花」，挑戰母親角色，她表示拍攝過程中有很多收穫：「尤其感受到當母親的切膚之痛與大愛，要珍惜母愛」。雖然是以零片酬接拍電影，但鄭秀文反而感謝導演選上她，她考慮了3天便決定演出。

提到獲另一部電影中合作的張艾嘉大讚自己演技進步，鄭秀文開心表示感動：「我確實比以前更認真，演技也和以前有更多不同，變得更從容，以前太用力、太落痕跡。」