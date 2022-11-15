扮狐妖被嫌老 楊冪顏值慘遭小旦碾壓

36歲楊冪被指不再適合演古裝偶像劇。(取材自微博)

娛樂圈對女藝人的要求特別嚴苛，儘管36歲楊冪 容貌身材均保養得不錯，但許多觀眾仍覺得她這個年齡已不適再演古裝偶像劇，甚至遭同劇女配角碾壓。

綜合媒體報導，楊冪擔綱女主角、剛殺青不久的作品「狐妖小紅娘」，不少娛樂博主指出，80後的楊冪顏值慘遭同劇的年輕女星「顏值霸凌 」，其中人氣最高、最被大讚「絕色美人」的便是楊冪旗下藝人祝緒丹。

報導指出，祝緒丹模特兒出身，18歲時因為容貌姣好被邀請拍廣告，之後考上中央戲劇學院表演系， 2012年參加選秀節目「我為校花狂」，獲得前六名，同年簽約成為樂視網旗下藝人，開始出演一些網劇；2016年加入嘉行傳媒，成為楊冪旗下的藝人，雖然還年輕，但星途被眾人所看好。

祝緒丹曾參與楊冪主演的「三生三世十裡桃花」，角色同樣是狐狸，當時觀眾僅覺得她氣質獨特，但在此次「狐妖小紅娘」中，她的顏值堪稱絕色美人，其中一張她頭戴流蘇頭飾、鏤空金屬面紗罩面、眼上以紅色眼影暈染造型，最被觀眾驚艷。