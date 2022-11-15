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接棒王家衛、許鞍華…何超儀獲夏威夷影展終身成就

娛樂新聞組╱綜合報導
何超儀在香港影壇深耕多年，獲夏威夷國際影展頒發「終身成就獎」。(取材自微博)
何超儀在香港影壇深耕多年，獲夏威夷國際影展頒發「終身成就獎」。(取材自微博)

澳門賭王女兒何超儀獲夏威夷國際影展頒發「終身成就獎」，表揚她多年來對於香港影壇的貢獻，這是在香港大導演王家衛、吳宇森、關錦鵬、許鞍華之後，首位非導演的女性製作人獲得此一殊榮。

綜合媒體報導，何超儀除了感謝所有幕後團隊的努力外，特別感謝老公陳子聰多年來的支持，更形容老公是她背後最堅強的靠山，「沒有他，我什麼也做不到。」

報導指出，何超儀2008年與老公陳子聰共同成立852電影公司，14年以來監製、出品不少受到注目的作品，包括「維多利亞壹號」、「復仇者之死」、「3D豪情」、「尋找極致的快樂：火與冰」等大膽創新、風格鮮明的作品，去年她與奧斯卡提名導演麥可費吉斯（Mike Figgis）攜手合作新片「Mother Tongue」，在她堅持電影在香港拍攝之下，讓香港從業人員有更多工作機會，受到不少業界人士讚賞。

頒獎典禮當天，何超儀因故無法出席典禮親自領獎，特別錄製一段影片表達感謝。她衷心感謝老公多年來的支持，才可以堅持走在這條充滿困難又充滿喜悅的電影道路，這個獎將與老公一起分享。她承諾未來會繼續堅持初心，製作更多有趣的電影，並以夏威夷方言跟大家說再見，預告明年與老公一定到夏威夷。

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