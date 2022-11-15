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張婉婷拍紀錄片 被羅啟銳嫌太悶

記者黃保慧╱綜合報導
導演張婉婷新作「給十九歲的我」是她送給香港的情書。(記者李政龍／攝影)
導演張婉婷新作「給十九歲的我」是她送給香港的情書。(記者李政龍／攝影)

曾執導過「秋天的童話」的香港知名導演張婉婷，新作紀錄片「給十九歲的我」於金馬影展放映，她受訪透露，她的已故的伴侶、香港知名導演羅啟銳生前看過初剪版，「悶到他說不要再繼續下去了」，但最後，張婉婷發現，「發掘到他們的內心世界，每個人都可以有一個很動人的故事。」

張婉婷和許多知名演員合作過，如周潤發、鍾楚紅等人，她提到過去演員會來接戲，是因為喜歡劇本、對你有信心，這樣的相處相對之下容易，但現在年輕的演員並非如此：「他們不喜歡就直接走，很不給面子。」

另外，張婉婷透露，現在的年輕演員很直接，要是不高興會直說，跟過去的含蓄有很大的差異，「我被罵得很慘，罵得我要挖洞穴躲進去，不知道為什麼把我當成殺父仇人的感覺。」並提及他們比明星還大牌，直率說「周潤發他們聽過但沒看過，黎明啊、舒淇啊不喜歡，梁朝偉知道是誰，但不會去迷，他們只喜歡南韓明星」。

不過張婉婷在拍攝過程也學習不少，變得謙虛，全部親力親為，甚至還會幫忙買飯：「我想反正他們也沒看過我的電影，我就先放下自己導演的身分，變得卑微一點，像是他們的平輩。」她認為，拍紀錄片最重要是學會做一個好人：「不是為了要挖掘甚麼祕密，而是用心地去聽他們說甚麼。」

她說：「『給十九歲的我』這部電影是我送給香港的情書。」不過被問到如果要寫信給19歲的自己，張婉婷笑說：「我們沒辦法回到那個年代，寫給79歲的自己還差不多，希望可以健健康康、快快樂樂，79歲可能就死掉了。」

導演 香港 周潤發

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