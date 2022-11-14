陳都靈疑分手汪汐潮 于正：見光死的愛情不牢靠

陳都靈（圖）、汪汐潮傳出分手消息。（取材自微博）

演出電影 「左耳」打開知名度的女星陳都靈，近日曬視頻稱「回家過光棍節」，于正隨後評論汪汐潮：「情場失意，事業就會好，加油啊！見光死的愛情不牢靠，不要也罷！」似乎證實了兩人分手消息。

陳都靈、汪汐潮（圖）傳出分手消息。（取材自微博）

網易娛樂報導，此前，陳都靈汪汐潮多次被拍到和好友聚餐、一起回家，戀情疑似曝光。有網友發現，兩人在社交平台曬出的照片，也疑似為相同的拍照打卡地。就連陳都靈近日學滑板的視頻，都是在汪汐潮家的地下車庫中拍攝，車庫地上的數字編碼都一模一樣。據圈內人爆料陳都靈和汪汐潮戀愛半年多了，感情很穩定。

不過，于正的發文還是引起網友議論，有網友說，于正和陳都靈之間的關係按理說應該很好。之前陳都靈出演于正的劇「玉樓春」，于正還特地發微博 讚賞陳都靈的演技。但現在轉頭就開始內涵陳都靈人品不行，要事業不要愛情，戀情被拍到就「見光死」。網友猜測于正是因為白鹿沒有拿到「長月燼明」的女一，導致心生怨氣。

據悉，陳都靈、汪汐潮曾經一起合作過電影「花千骨」和電視劇「長月燼明」。外型清純甜美的陳都靈，被譽為中國第一校花，在出道作「左耳」之後，也有擔正演出「七月與安生」及「求婚大作戰」，而電影版「花千骨」也由她演出女主角花千骨。