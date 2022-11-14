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孫儷跨界主編童書繪本 網吐槽賣太貴

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷跨界主編繪本，卻引來質疑之聲。（取材自微博）
孫儷跨界主編繪本，卻引來質疑之聲。（取材自微博）

女星孫儷主編的第二套繪本「西西家族成長日記」近日出版，四本繪本一共128頁，定價168元人民幣（約23.83美元），有網友吐槽價格太貴，也有網友質疑明星做童書主編，是否意味著這個行業的門檻在降低。

第一財經報導，有了孩子之後，孫儷堅持親子閱讀，經常在微博上發布親子閱讀照片，推薦各種童書。

2020年，孫儷主編了一套名叫「陪你長大」的繪本叢書。在「陪你長大」的序言中孫儷說，即使外出拍戲，只要在上海，都會盡量趕在孩子們睡覺前回到家，睡前講故事時間是他們家固定親子時光。

「西西家族成長日記」上市後，很快就上了微博熱搜，但網上輿論褒貶不一。有粉絲稱她有才華，能跨界，是「大女主」。

另一方面則質疑之聲不斷，有網友擔心今後是否會有「明星主編風」興起。也有網友認為，這些年中國童書繪本市場不錯，明星跨界加入是想分一杯羹，因為帶有明星效應的繪本價格並不便宜。之前，孫儷主編的「陪你長大」繪本，五冊原價就是人民幣215元。

有兩個孩子的劉女士長期關注中國童書市場，她說，孫儷的「西西家族成長日記」繪本雖然關注度很高，但是除了圖畫內容不一樣，繪本中講的安全知識並不新穎。

孫儷 親子 微博

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