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90歲胡楓開唱 張學友跪謝合體 張家輝飆歌助陣

娛樂新聞組／綜合報導
90歲的香港資深藝人胡楓(中)開唱，張學友(左)、張家輝(右)都來助陣。（取材自微博）
90歲的香港資深藝人胡楓(中)開唱，張學友(左)、張家輝(右)都來助陣。（取材自微博）

高齡90歲的香港資深藝人胡楓，近日在紅館舉辦「修哥90迎今秋無限楓騷演唱會」，這場演唱會因為新冠疫情及胡楓確診，經歷兩度延期，最近終於成功開唱，圈內好友也紛紛站台助陣，張學友及張家輝擔任特別嘉賓，更掀起演唱會高潮。

香港01報導，胡楓此次開唱費了許多心思編排歌單，特別選了乾兒子和乾女兒的經典歌曲，包括黎明「那有一天不想你」、劉美君「一雙舊皮鞋」、林憶蓮「還有」、張學友「愛是永恆」。

身為胡楓乾兒子的張學友，在胡楓唱到他的經典歌曲「愛是永恆」時，從升降台驚喜現身，引得在場歌迷尖叫不斷。當下可見胡楓非常感動，更流下男兒淚，最後二人擁抱，場面相當溫馨。

對唱結束後，張學友在舞台上跟胡楓寒暄，更直接下跪向他謝道「如果我有一天90歲在這裡唱，我就心滿意足，是給我們後輩一個希望」，張學友還笑稱，「我好久沒跪過別人，除了我老婆之外」，可見胡楓在張學友心目中的地位十分重要，讓網友直呼「真是紅館一大經典畫面！」

而演唱會另一高潮就是張家輝再次出場，胡楓表示張家輝想唱「情已逝」這首歌，於是叫他同張學友一起唱，在沒有彩排情況下，三人一起演唱「情已逝」，帶給觀眾很大驚喜。

另外，薛家燕、草猛的蔡一智、蔡一傑現身同胡楓一起合唱，家燕姐身穿紅色套裝現身，帶同她的學生一起唱跳歌曲「Stand Up」、草猛則演唱「永遠愛著你」。而胡楓的兩名孫女與四位曾孫亦有上台演唱，演唱一首「Fly Me To The Moon」，令胡楓相當開心。

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