金雞獎／曾奪金馬新人獎 齊溪拿下女配角 辛柏青獲男配角

齊溪獲得金雞獎最佳女配角後，在後台一度激動落淚。（取材自微博）

金雞獎獲獎名單出爐，演員辛柏青憑藉「漫長的告白」中的「立春」一角獲得最佳男配角；最佳女配角則由「奇蹟·笨小孩」的齊溪抱回，更在後台採訪時落下開心的眼淚。

38歲齊溪曾以電影 「浮城謎事」獲得49屆金馬獎最佳新演員獎，這次首次獲得金雞獎項，她在獲獎感言中感謝評委和劇組，並說「汪春梅因你而生」，此外她還感謝軍藝和中戲的老師，回想當年求學時，「11歲的我一個人去北京 當兵求學，當時我在心裡種下小小的願望，希望站在殿堂級的舞台上讓我的家人為我驕傲，今天希望我的父母、女兒、家人看見我站在這裡。我愛電影，除了當一個演員我不知道還能做什麼。希望未來能帶來更好的作品。」

在後台採訪中，齊溪一度激動落淚，她跟青年演員分享，要珍惜每一次鏡頭前的表演，先對得起自己才對得起別人；每個人都要做人生的主角，感謝電影讓自己成為人生的主角。

男配角得主辛柏青沒有出席頒獎典禮，他事後發文表示自己很高興獲得這個獎，很遺憾因為特殊原因無法趕到現場和大家見面，只能通過文字表達喜悅和感謝。

此前，辛柏青在電視劇「人世間」中成功飾演「周秉義」一角收穫不少關注，但卻無緣金鷹獎提名 ，讓不少網友感到可惜。