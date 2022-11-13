金雞獎／朱一龍苦熬12年奪影帝 奚美娟2度封后

朱一龍、奚美娟分奪金雞百花獎最佳男女主角獎。（取材自微博）

中國電影 圈盛事「第35屆金雞百花獎」日前在廈門舉行，主旋律戰爭片「長津湖 」不意外獲得最佳影片，以古裝劇「知否知否應是綠肥紅瘦」暴紅的朱一龍，以電影「人生大事」獲得最佳男主角獎。最佳女主角則是67歲的奚美娟，她則以「媽媽！」二度在金雞獎封后。頒獎禮嘉賓陣容包括成龍、劉德華、惠英紅、任達華、陳凱歌、李雪健、吳京、文詠珊等。

朱一龍在電影「人生大事」的表現中受到了一眾認可，打敗了諸多老戲骨。他在領獎時有感而發，他說，沒有想到有一天真的可以站在這裡，但從電影學院畢業12年來，只要有機會，就會去嘗試拍電影，不為別的，就是熱愛，真的熱愛電影。

奚美娟則是時隔30餘年後再次榮膺這一殊榮。她在後台採訪時表示：「第一次獲獎只有30多歲，現在年齡已經翻了一倍了。角色可以給我們五光十色的生活，我們的年齡、生命可以一直往上走。我不認為在我這個年齡段，創作力就會凋零，我想和同齡人一起加油。」

朱一龍、奚美娟分奪金雞百花獎最佳男女主角獎。（取材自微博）

最佳導演 獎頒給陳凱歌、徐克、林超賢，而由徐克代表發言頒獎。此外，典禮上，王玉梅、黃蜀芹、王好為等三位電影藝術家獲得中國文聯終身成就電影藝術家榮譽稱號，全場與會人士起立致敬，場面溫馨感人。

不過，由吳京、易烊千璽主演的「長津湖」拿下最佳影片大獎，但易烊千璽卻沒有出席，網友懷疑和先前爆出「入職國家話劇院」遭指搶公務員飯碗有關。「易烊千璽沒來」話題也隨之登上熱搜。