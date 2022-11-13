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金雞獎／陳妍希造型「醜到登熱搜」 網酸：得罪造型師？

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希(左)與蘇有朋(右)攜手登上紅毯，但她的造型引發熱議。（取材自微博）
陳妍希(左)與蘇有朋(右)攜手登上紅毯，但她的造型引發熱議。（取材自微博）

台灣女星陳妍希攜手蘇有朋登上金雞獎紅毯，有別以往的清新形象，陳妍希一身黑色禮服配上大紅唇的造型，被形容是「災難」，許多網友狠酸「造型大翻車」、「紅毯女星倒數第一」，「陳妍希 造型」關鍵字還一度登上微博熱搜榜。

陳妍希難得以濃妝亮相，以一襲黑色繞頸長禮服走紅毯，側邊開高衩到腿根，但交叉繞頸設計遮掩香肩、鎖骨性感部位，長髮披肩突顯了一張圓潤臉龐。有許多網友認為她不適合如此濃豔的妝容，不僅失去原本甜美感覺，濃眉大紅唇反而讓她「看不清五官」。

ETtoday報導，有人形容陳妍希的禮服設計和妝容打扮，可能是得罪造型師，更因此被評為紅毯最糟糕。

不少網友表示陳妍希過去出席典禮鮮少出錯，但這次卻是禮服和妝容都不適合，勸她「把造型師辭了吧」，其他人也紛紛留言「唇妝太誇張真的看不見眼睛」、「第一眼我都沒認出來是她」、「真的不忍直視了，大翻車」、「好像又變腫了」，「陳妍希造型」甚至躍上微博熱搜榜，網友討論相當熱烈。

至於甫在「披荊斬棘的哥哥」風光奪冠的蘇有朋，挾高人氣於金雞獎的紅毯上贏得不錯評價，甚至幫陳妍希整理裙擺，也被讚美紳士風度十足。

蘇有朋 微博

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