劉德華「流浪地球2」圓科幻夢 穿35公斤太空衣這招暴癢

劉德華在「流浪地球2」穿上重達數十公斤的太空衣。（圖：台灣映藝提供）

香港 天王劉德華和演員吳京及李雪健主演的科幻大片「流浪地球2」，日前在廈門舉行發布會。劉德華笑稱年紀漸長，不如從前帥氣了，看到同片演出的吳京穿著數十公斤的太空 衣，還要吊鋼絲，「我也不知道自己的年紀是否吃得消」，不過話才說出口，在場所有影人立刻表態：「在我們心中，你永遠都是男神。」

「流浪地球2」宣布將在中國於農曆大年初一上映，儀式上更製作一個地球模型放在舞台正中間，由眾多演員們宣布電影 宣傳即將啟動。劉德華在發布會上分享了拍電影點滴，更不諱言一直有「科幻夢」，也很喜歡第一集，得知能演出續集，非常興奮。

「流浪地球2」演員群出席發布會。（圖：台灣映藝提供）

劉德華認為片中最大挑戰，就是穿厚重戲服拍戲，航空服重達35公斤，潛水服則是50公斤，負重極大，讓他很難移動。他直言：「拍攝時盡量避免弄傷腰，而且衣服內部材質堅硬，難以轉身、扭腰及轉動，一邊拍攝一邊要想辦法，讓自己可以活動得舒服一點。」更幽默表示有時臉很癢，卻完全沒辦法去抓，只好在頭盔內貼上膠帶，只要臉癢，就將臉在膠帶來回摩擦止癢。

除了身體負重，劉德華的眼晴同樣受苦，只因他片中為了劇情，需要配戴一副1000度的近視眼鏡，拍片時可說完全看不清楚，有時甚至要靠雙手摸索，才能知道拍攝環境。即便拍片辛苦，過程仍十分愉快，他不只與吳京默契十足，也悉心照顧資深演員李雪健，在活動上還幫忙拿麥克風。

劉德華(右)、吳京在「流浪地球2」挑戰出太空任務。（圖：台灣映藝提供）

電影去年拍攝完成之後，主要演員已有一段時間未見，此次發布會，眾多影人再度敘舊，吳京提議來張大合照，假裝仍在現場工作，氣氛歡樂，讓劉德華大讚「是充滿溫暖的團隊」。