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周慧敏55歲生日素顏刷油漆 網讚嘆少女膚質沒變

娛樂新聞組／綜合報導
周慧敏貼出55歲的生日照。（取材自微博）
周慧敏貼出55歲的生日照。（取材自微博）

有「玉女掌門人」之稱的香港女星周慧敏，在90年代憑著清新脫俗的氣質紅遍兩岸三地，日前迎來55歲生日，並在臉書上曬出一系列照片，引發網友關注，直呼不愧是「永遠的女神」。此外，周慧敏發文透露近期為已故母親的老宅翻新，親自完成油漆大工程，原因與童年時的一段母女回憶有關。

剛滿55歲的周慧敏在臉書發文，曬出親手粉刷母親舊家的照片，畫面中的她頂著素顏，穿一身黑衣、專心地粉刷油漆，手法看起來很專業。

周慧敏透露，因為放在母親家一堆鞋盒困擾她許久，因此下定決心要把它們整理好，之後更擴大計畫，把母親家翻新、刷油漆。周慧敏說：「朋友說為什麼不請專業人士來做，但我真的很有興趣親自做，因為我看待這個是我一人油大畫的遊戲。記得小時候搬到西營盤，見到媽媽髹（因同修）油，很羨慕她可以這樣做。」

周慧敏化身油漆工人，親手翻身亡母舊居。（取材自Instagram）
周慧敏化身油漆工人，親手翻身亡母舊居。（取材自Instagram）

周慧敏說：「能夠把一些有著歷史和感情的物件修補好保留下來，很有意思。最重要的，整個油漆工程對我非常治癒，實在太令我喜樂和滿足了，心情好得很。這張大畫，除了送給天上的媽媽外，也是我送給自己最棒的生日禮物。」

除此之外，她也公開一張自拍照，照片中的她頂著一頭烏黑長髮，面對鏡頭露出甜美的微笑，臉上完全看不到歲月痕跡，宛如少女般的膚質，讓粉絲看了直呼「永遠的女神」、「我的偶像」。

還有其他網友祝她生日快樂，並留下溫馨留言：「全世界最漂亮的油漆施工人員」「很難想像妳還會油漆，妳太棒了」「應該是一份妳和天家媽媽最溫馨有愛的生日禮物，充滿愉悅，滿滿的祝福。」

周慧敏1985年參加歌唱比賽出道，當時被多家音樂及電影公司相中想與她簽約，1994年4月周慧敏推出的粵語專輯「成長」，更兩度登上香港唱片銷量榜冠軍。而在戲劇方面，她近年出演電影「等一個人咖啡」，知名度再度回升。

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