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劉德華自嘲已不帥氣 「流浪地球2」穿太空裝怕吃不消

記者陳建嘉／即時報導
劉德華、吳京在「流浪地球2」挑戰出太空任務。(圖：台灣映藝提供)
劉德華、吳京在「流浪地球2」挑戰出太空任務。(圖：台灣映藝提供)

劉德華、吳京以及李雪健主演科幻大片「流浪地球2」，11日在廈門舉行發布會，劉德華笑稱自己年紀漸長，不如從前帥氣了，看到同片演出的吳京穿著數十公斤的太空衣，還要吊鋼絲，「我也不知道自己的年紀是否吃得消」，不過話才說出口，在場所有影人立刻表態「在我們心中，你永遠都是男神」。

「流浪地球2」不但在廈門舉行發布會，並宣布大陸將於農曆大年初一上映，儀式上更製作出一個地球放在舞台正中間，由眾多演員們宣布電影宣傳即將啟動，劉德華在發布會上，分享了很多拍電影的點滴，更不諱言自己一直有「科幻夢」，也很喜歡首集，得知能演出續集，心裡非常興奮。

劉德華認為片中的大挑戰，就是穿厚重的戲服拍戲，航空服重達35公斤，潛水服則是50公斤，負重極大，讓他很難移動，他直言：「拍攝時盡量避免不要弄傷腰，而且因為衣服裡面有很多地方都太堅硬了，難以轉身、扭腰及轉動，一邊拍攝一邊要想辦法，讓自己可以活動得舒服一點。」更幽默表示有時臉很癢，卻完全沒辦法去抓，只好在頭盔內貼上膠帶，只要一臉癢，就將臉在膠帶來回磨擦來止癢。

除了身體上的負重，劉德華的眼晴同樣受苦，只因他在片中為了劇情安排，需要配戴一副1000度的近視眼鏡，拍片時可說是完全看不清楚，有時甚至要靠雙手摸索才能知道拍攝環境，即便拍片辛苦，但是拍片過程仍十分愉快，他不只與吳京默契十足，也悉心照顧資深演員李雪健，在活動上還幫忙拿麥克風。

電影在去年開拍完畢之後，主要演員已有一段時間不見，此次因為發布會，眾多影人再度敘舊，吳京更提議來張合照，假裝仍在現場工作，現場氣氛歡樂，讓劉德華大讚「是充滿溫暖的團隊」。

劉德華在「流浪地球2」穿上重達數十公斤的太空衣。(圖：台灣映藝提供)
劉德華在「流浪地球2」穿上重達數十公斤的太空衣。(圖：台灣映藝提供)

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