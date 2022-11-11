吃貨人設全是假？女星自曝「1天喝8杯奶茶」網友質疑

吳宣儀還原「一天喝8杯奶茶」真相。(取材自YOUTUBE)

中國女歌手吳宣儀過去參加選秀「創造101」節目爆紅，過去曾在節目中說過自己一天能喝8杯奶茶，引發不少爭議也引發網友們批評。近日她上節目再度提起此事，首度還原當時情況。

吳宣儀最近參加「陽光姊妹淘」，談起自己會看看自己演出的戲外，偶爾會看網友們對她的評論。當中，主持人問起她曾被調侃喝奶茶一事，自認個性理性的吳宣儀再度談起此事則表示：「我能理解，因為畢竟是公眾人物。」

此外，她也首度澄清喝奶茶一事，強調當時是說夏天最高紀錄一天可以喝8杯，「可能大家就覺得說『不是那樣的』，那我就覺得說『那行，那我就不說話了』」一旁主持人則出面緩頰，表示公眾人物工作的其中一部份，其實就是會被大家拿出來評論，她則點頭認同。

吳宣儀昔日喝奶茶、吃泡麵的言論曾引發網友砲轟。起初在節目「天天向上」中，被問起一天能喝多少杯奶茶，吳宣儀則表示最高紀錄是8杯；隨後，她在「挑戰吧太空 」節目中被問起喝奶茶一事，她則改口說一天要喝4杯。

此外，她還曾在節目中提到自己一個晚上吃7碗泡麵，但後來卻在另一個節目中解釋，「因為我貧血，我為什麼愛喝奶茶？其實也是因為它裡面有糖分。」網友們對於吳宣儀的一連串言論紛紛感到質疑，有網友更表示「喝水都喝不了那麼多」，質疑她是故意立「吃貨人設」。