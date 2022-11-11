胡歌低調做環保 開平價電動小車上熱搜

胡歌一直是娛樂圈中的一股清流。（取材自微博）

被視為娛樂圈「失踪人口」的胡歌 ，近日被網友偶遇，還上了熱搜。當天，胡歌出現在一個停車場。他戴著口罩，提著環保袋，走向一台迷你小電車。據悉，那是一台平價小車，售價大約才10萬元人民幣（約1.3萬美元），很多網友被胡歌的低調震驚了。

胡歌被拍到開著平價電動小車。（取材自微博）

從圖片中可看見，胡歌拔下充電插頭後，瀟灑駕車離去。還有細心的網友注意到他手中的環保袋，並聯想起他和團隊一直堅持不懈做環保的事。

網友看了後紛紛大讚：「低調的大明星」、「低碳環保的小車，胡歌好棒」、「果然身體力行做環保」。

據悉，電視劇「仙劍奇俠傳」大火，讓當時才20多歲的胡歌聲名大噪，嘗到名利雙收滋味。但之後的一場車禍 ，將他拉下雲端 。他後來接受採訪時說：「這場車禍就像上天的恩賜，讓一直無法靜下心思考學習的我忽然有時間去充電。」

而胡歌在車禍後消失的兩年裡，所有人都不知道他去幹了什麼，原來他跑到貧困山區錄製了一檔情感類綜藝節目「我在你身邊」。在節目中，胡歌不僅是一名支教老師，還給當地小朋友帶來了歡樂。

之後，他更在雜誌開了專欄，在題為「照鏡子」的文章裡，他寫道：如果皮囊難以修復，就用思想去填滿它吧。

多年來，胡歌一直是娛樂圈中的一股清流，他的好人緣也是眾所周知。他從不參加真人秀節目，在演戲中認真對待每一個角色，一直保持高質量作品。近日，他主演的「縣委大院」即將開播，網友都很期待他在劇中的表現。