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吳謹言古裝寫真仙氣滿滿 于正讚：自信的女孩

​​娛樂新聞組／綜合報導​
吳謹言的古裝美照獲讚。（取材自微博）
吳謹言的古裝美照獲讚。（取材自微博）

四年前憑清裝劇「延禧攻略」紅遍大江南北的吳謹言，其古裝扮相一直受到大家的喜愛。近日，她穿起古裝紫衣，手持油紙傘拍攝了多組美照，古典氣質滿滿且清冷感十足，散發楚楚動人的氣息，讓不少網友激讚。而且更獲「金牌監製」于正轉貼美照，直言她是一位自信的女孩，相信上天會眷顧她。

香港01報導，身穿薄紗紫衣的吳謹言相當漂亮，手持油紙傘行走於山水間，隋風擺出不同的姿勢，晀望遠方回眸一笑，一雙水汪汪的眼睛相當有靈氣，氣質感滿滿。此外，她還在草地上手持花朵，展現溫柔婉約一面，整組古裝美照充滿仙氣古典風韻，散發一種清冷感特別有靈氣。

于正對吳謹言這組古裝美照有感而發：「遇到謹言的時候，她還很小，在微博上給她留了言，結果她的經紀約簽出去了，這一錯失就是五年整。再相遇也是緣份，依舊看好她，彼時籌備『延禧攻略』，但嫌她美，嫌她不够瘦，我希望的逆襲是枯瘦如柴、沒有美貌特徵的聰明女孩，憑實力一點點站起來的故事，想給天下所有平凡的女孩一點鼓勵。她為了這個角色把自己變成了魏瓔珞，之後很多年都因為高強度的工作原因沒有恢復過來，去年我讓她停下一切工作休養，順便上表演課，挑挑好劇本，如今她又恢復到了我第一次見她的樣子。我相信上天會眷顧努力、自信的女孩，且看吳謹言。」

香港 微博

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