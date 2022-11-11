Baby缺席活動 被拔DIOR中國區品牌大使？

Angelababy被爆可能失去DIOR中國區品牌大使身分。（取材自微博）

Angelababy （楊穎）近兩年被指「降Level」，雖然今年劇集、綜藝幾乎無間斷播出，但或是做配角，或是合作演員非一線，比起早年參演的電影 與劇集來講，確實有些差距，日前更有傳她可能痛失DIOR中國區品牌大使身分。

香港01報導，DIOR日前於上海舉辦展覽開幕活動，章子怡、楊千嬅、奚夢瑤等紛紛出席，但Baby作為代言人卻未現身，也沒有為品牌拍攝宣傳片，且DIOR官方微博在9月21日之後，便沒再發布任何Angelababy的內容，也正是在這個日子後，就有網友爆出DIOR中國區負責人將退休，內部會重新洗牌的消息。當然，也有網友認為是Baby與黃曉明 離婚所致，畢竟由她近兩年的作品就可以看出。

不過，其實上個月Baby剛剛身穿DIOR最新款為雜誌marie claire中國版演繹11月號封面，且她工作室發布的行程圖來看，Baby在10日、11日都有工作，可能是因此缺席活動。

但在影視方面，Baby的資源大不如前，一方面應該是與她演技有關，另一方面，Baby在2020年之後便沒有電影推出，同年，她在網劇「摩天大樓」中開始做女配角，其後的「風起隴西」亦是如此，不過同時，這兩套劇都獲讚演技進步。而其他幾套擔任女主角的劇集「愛情應該有的樣子」、「塵緣」、「漫影尋蹤」、「暮色心約」，搭配的男主角分別是賴冠霖、馬天宇、王安宇以及任嘉倫，都非一線演員。此外，有網友爆料Baby下一套是古裝劇，搭檔新人何與，在趙麗穎、林更新主演的「與鳳行」中擔任第三主角，再次令網友感嘆她降Level。