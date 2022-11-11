年初大病逞強說沒事 李嘉欣：差點醒不來

李嘉欣穿著性感小背心受訪。（取材自微博）

「最美港姐」李嘉欣今年1月驚曝因身體不適住進加護病房48小時，才脫離險境，她近期穿著性感小背心，受訪時，聊到今年1月病危經歷，提到當時迷迷糊糊送醫時還不知道病情嚴重，逞強跟家人說沒事，未料竟被醫師診斷有生命危險，「姊姊（李嘉明）見到我時，我的眼睛已經是白濛濛一片，她說很嚇人」，更說如果當時沒送醫直接睡著，很可能不會再醒。

林嘉欣提到當時，說不只是富商丈夫、姊姊，當時在家等消息的兒子Jayden同樣憂心忡忡，不斷致電媽媽追問最新情況，「為了怕他擔心，我只好氣若游絲安慰他，媽咪無事，不要擔心呀。但後來我在IG發了一個post，他看完有點生氣，問我這麼大的事情，怎都不跟他說。他覺得自己已經長大了，我不應該隱瞞。其實當時他才十歲，我很驚訝他這麼成熟。」

提到14年豪門婚姻的維持之道，李嘉欣說應該就是和另一半沒祕密，知道彼此的手機 密碼，爭吵時不能吵過夜，要當天解決，她更幸福說，老公十多年沒變，「每次吃大閘蟹，他（許晉亨）看過一輪後，一定會把最好最漂亮的那隻留給我，每一次都一樣，是一位好好先生」。