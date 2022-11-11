白敬亭古裝新戲扮挑食少主 先吃後愛超護妻

「卿卿日常」由白敬亭（右）、田曦薇（左）主演，是一部輕喜劇。（取材自微博）

中國男星白敬亭今年初與趙今麥演出燒腦懸疑劇「開端」讓許多觀眾看得喘不過氣，近日，他主演的輕喜劇「卿卿日常」上映，白敬亭穿上古裝化身新川六少主「尹崢」，長得一表人才卻毛病一堆，胃不好的他超挑食，「不吃蔥、不吃鴨肉、不吃菠菜、不喜油膩、不吃糖醋味。」女主角田曦薇問：「還有什麼不吃的嗎？」白敬亭微笑答：「也沒什麼不吃的，都行。」讓對方只能露出尷尬不失禮貌的笑容。

鏡週刊報導，「先吃後愛」的「卿卿日常」由白敬亭、田曦薇、陳小紜、劉冠麟等人氣演員主演，故事圍繞著各種美食 開展，「慶餘年」、「贅婿」等熱播劇製作團隊打造美食場景讓人耳目一新食指大動。田曦薇誤打誤撞地成為了少主白敬亭的側室。

在已曝光的預告裡，白敬亭對田曦薇一開始客氣疏離，到後來不但能吃以前不吃的食物，更成為「護妻達人」，見不得田曦薇被處罰，直接霸氣公主抱，拿剪刀裁布做古代男子不碰的瑣事，兩人在恬淡溫馨的日常互動與少不了的糗事之間，逐漸累積了對彼此的愛慕，譜出一段暖心又飽肚的甜蜜戀曲。

「卿卿日常」為古裝后宮劇注入一股清流，一派和睦與充滿笑鬧的妯娌關係，聯合起來吐槽少主老公的小毛病與日常雞毛蒜皮小事，要讓觀眾在嘻笑歡樂中感受十足煙火氣。

「卿卿日常」改編自多木木多的小說 「清穿日常」，原著其實是部披著甜寵外皮的悲劇小說，女主角「李薇」從現代穿越到清朝，成了四阿哥的寵妃，卻深受宮闈規範束縛。

但劇版和原著相差甚遠，「卿卿日常」講述因一場聯姻選妻的盛大活動，讓來自各地的女孩們齊聚新川，韜光養晦的新川六少主「尹峰」（白敬亭飾），以及拚了命想落選、一心想在老家安逸度日的「李薇」（田曦薇飾）意外結緣，上演先婚後愛及狀況百出逗趣新生活，更因此讓家族茁壯發展。

該劇另一大亮點，是此次接演女主角的田曦薇，年僅25歲的她有著一副天真無邪的娃娃臉，笑起來還有小酒窩，還因此被網友封為「初戀臉女神」，過去以「錦繡南歌」的「陸婉」打響知名度。